Nunca comas estos 6 alimentos antes de tener sexo: podría salir muy mal

Lo que comes antes de tener sexo puede influir más de lo que imaginas. No se trata de la cantidad, que también es importante, sino del alimento en sí. Algunos pueden provocar gases, distensión abdominal, reflujo o sensación de pesadez justo cuando menos conviene.

Si sabes que tendrás relaciones sexuales en las próximas horas (el llamado sexo programado), hay al menos seis comidas que debes reservar para otro momento. De lo contrario, podrías arruinar la pasión o incluso sufrir un “accidente”.

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6 alimentos que no debes comer antes de tener sexo

1. Menta

Masticar chicles o caramelos de menta puede hacer que una persona trague más aire, aumentando los eructos y las molestias por gases. El Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales (NIDDK) recomienda limitar el chicle cuando provoca este tipo de síntomas.

2. Chocolate

El chocolate tiene fama de afrodisíaco, pero la relación entre su consumo y el deseo sexual no es tan clara como suele afirmarse.

Aunque parezca increíble, en algunas personas con reflujo gastroesofágico, comer chocolate puede desencadenar síntomas. .

3. Avena

La avena no es un alimento que debas eliminar de tu dieta. De hecho, es una fuente saludable de fibra. El problema puede estar en comer una cantidad considerable justo antes de la actividad sexual, especialmente si tu organismo no está acostumbrado a tanta fibra.

Una ingesta elevada de fibra puede aumentar los gases y la distensión abdominal en algunas personas. El NIDDK señala que ciertos carbohidratos que no se digieren completamente llegan al intestino grueso, donde las bacterias los descomponen y producen gas.

Así que el inconveniente no es que la avena tenga un efecto directo conocido sobre la libido, sino que una comida abundante pueda dejarte hinchado o incómodo.

4. Brócoli

El motivo está relacionado con los carbohidratos que el intestino delgado no termina de digerir. Al llegar al colon, las bacterias intestinales los fermentan y producen gases. El NIDDK incluye expresamente al brócoli entre los alimentos que pueden aumentar estos síntomas.

Si tienes tendencia a la hinchazón, comer una porción grande poco antes de un encuentro sexual podría traducirse en distensión abdominal, eructos o flatulencias.

5. Palomitas de microondas

El problema no son las palomitas de maíz como alimento, sino que algunas presentaciones ultraprocesadas pueden contener ingredientes y grasas añadidas que las convierten en una opción menos conveniente antes de una actividad física (como el sexo).

Existe una asociación entre el consumo de palomitas y mayores concentraciones sanguíneas de determinados PFAS, pero se trata de exposición acumulada y no de un efecto sexual inmediato.

Por ello, si buscas un aperitivo ligero antes del encuentro, unas palomitas naturales pueden ser una opción diferente a las versiones muy cargadas de grasa, sal o aditivos.

6. Perros calientes

Los perros calientes pueden resultar pesados antes de la actividad sexual, especialmente cuando se consumen en grandes cantidades. Suelen aportar bastante grasa y sodio, además de tratarse de carnes procesadas.

Un patrón alimentario elevado en grasas saturadas puede perjudicar la salud cardiovascular a largo plazo. La American Heart Association (AHA) recomienda limitar su consumo y sustituirlas por fuentes de grasas insaturadas.

Además, las comidas muy grasas pueden favorecer la sensación de pesadez y, en algunas personas, empeorar problemas digestivos. Por eso, un perro caliente grande justo antes del sexo puede ser una elección poco cómoda aunque no provoque un problema sexual inmediato.

Tampoco necesitas seguir una dieta especial para tener un buen encuentro sexual. Lo más práctico es evitar comidas muy abundantes, alimentos que personalmente te provoquen gases o reflujo y grandes cantidades de grasa durante las horas previas.

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