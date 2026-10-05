Gatorade retira 122,000 cajas en Nueva York y otros estados por usar colorantes no declarados

PepsiCo retiró aproximadamente 122,000 cajas de Gatorade distribuidas en 37 estados, incluido Nueva York, por contener colorantes artificiales que no estaban declarados en sus etiquetas. La medida afecta cuatro variedades de la bebida en botellas de 28 onzas.

Qué bebidas están incluidas

Los productos afectados son Gatorade Lemon Lime, Gatorade Lemon Lime Zero, Gatorade Orange y Gatorade Orange Zero. Es decir, las variedades de limón-lima y naranja, tanto en su presentación regular como en la versión Zero.

Según el aviso de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), las bebidas contienen Yellow No. 6 y/o Yellow No. 5, dos colorantes artificiales utilizados para dar color a los productos.

El problema que motivó el retiro es que esos ingredientes no fueron declarados en el etiquetado.

Para quienes compraron Gatorade, los primeros datos que deben revisar son el nombre de la variedad y el tamaño del envase.

El retiro descrito corresponde específicamente a botellas de 28 onzas de esas cuatro presentaciones solamente.

Qué significa la clasificación de riesgo

PepsiCo inició el retiro el 25 de septiembre de 2026. Posteriormente, el 2 de octubre, la FDA lo clasificó como Clase II.

De acuerdo con la definición de la agencia, esta categoría significa que la exposición al producto puede causar consecuencias adversas para la salud temporales o médicamente reversibles.

En términos sencillos, la clasificación advierte que el producto podría provocar efectos negativos para la salud que sean pasajeros o puedan revertirse mediante atención médica.

No significa que todas las personas que lo hayan consumido necesariamente presentarán problemas.

El número de identificación del retiro es H-0009-2027.

Nueva York y otros 36 estados recibieron el producto

Además de Nueva York, las bebidas retiradas se vendieron en Nueva Jersey, Pensilvania y otros 34 estados del país.

La lista completa incluye Alaska, Alabama, Arkansas, Arizona, California, Colorado, Florida, Georgia, Hawái, Iowa, Idaho, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Luisiana, Michigan, Minnesota, Misuri, Misisipi, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Nebraska, Nueva Jersey, Nuevo México, Nevada, Nueva York, Ohio, Oklahoma, Pensilvania, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Utah, Washington y Wisconsin.

Por ello, el aviso también resulta relevante para personas que compraron las bebidas fuera de Nueva York o que las adquirieron durante un viaje a cualquiera de esos estados.

¿Habrá devolución del dinero?

Por ahora, no hay una política de reembolso confirmada ni instrucciones específicas para solicitarlo.

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