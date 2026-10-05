FDA amplía el retiro de arándanos y frutos rojos vendidos en Walmart y Trader Joe’s por E. coli

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) anunció una nueva ampliación del retiro de arándanos y frutos rojos —iniciado en julio— para los productos de la empresa chilena Frutas y Hortalizas del Sur, debido al riesgo de contaminación por E. coli O145, los cuales fueron vendidos en Walmart y Trader Joe’s en 30 estados de Estados Unidos.

Se trata de una ampliación que abarca a los arándanos orgánicos, la mezcla de tres bayas y la mezcla de bayas mixtas, cuyas alertas previas se emitieron el 3 de julio, el 3 de septiembre y, más recientemente, el 2 de octubre de 2026.

Cómo identificar el producto retirado del mercado

La FDA advierte que este retiro de frutas congeladas IQF incluye lotes adicionales de Great Value frozen Organic Triple Berry Blend (283 g), Great Value frozen Organic Blueberries (10 oz) y un lote de Trader Joe’s frozen Organic Mixed Berry Blend.

A continuación, los detalles de los productos afectados:

Mezblica orgánica de tres bayas Great Value (283 g)

UPC: 7874211226

7874211226 Tamaño del envase: 283 g

283 g Códigos de lote: 6 031 01 y 6 041 01 (ubicados en la parte frontal del envase)

6 031 01 y 6 041 01 (ubicados en la parte frontal del envase) Fechas de caducidad: 31 de enero de 2028 y 10 de febrero de 2028

31 de enero de 2028 y 10 de febrero de 2028 Arándanos orgánicos Great Value (10 oz)

UPC: 7874211213

7874211213 Tamaño del paquete: 10 oz

10 oz Códigos de lote: 6 019 01, 6 040 01 y 6 163 01 (ubicados en la parte frontal del paquete)

6 019 01, 6 040 01 y 6 163 01 (ubicados en la parte frontal del paquete) Fechas de consumo preferente: 19 de enero de 2028, 9 de febrero de 2028 y 12 de junio de 2028

Mezcla orgánica de frutos rojos Trader Joe’s (340 g / 12 oz)

UPC: 00977654

00977654 Tamaño del envase: 340 g (12 oz)

340 g (12 oz) Código de lote: 6 051 01 (ubicado en la parte posterior del envase)

6 051 01 (ubicado en la parte posterior del envase) Fecha de caducidad: 20 de febrero de 2028

¿Dónde se vendieron los productos?

1. Arándanos y bayas Great Value (Walmart)

Estados con presencia del producto (30): Alabama, Arkansas, Connecticut, Florida, Georgia, Iowa, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Michigan, Minnesota, Missouri, Mississippi, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Nebraska, Nueva Jersey, Nueva York, Ohio, Oklahoma, Pensilvania, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Virginia, Wisconsin y Virginia Occidental y en Puerto Rico (Estado Libre Asociado).

2. Frutos rojos Trader Joe’s

Estados con presencia del producto (26): Alabama, Arkansas, Colorado, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, Carolina del Norte, Ohio, Oklahoma, Pensilvania, Carolina del Sur, Tennessee, Texas, Virginia y Wisconsin y en distrito de Columbia.

¿Qué pasa cuando se consume un alimento contaminado con E. coli?

La E. coli O145 es un microorganismo que, al ingresar al organismo, puede causar una infección con síntomas que van desde fuertes calambres estomacales y diarrea (que puede ser sanguinolenta) hasta vómitos.

Si bien estos síntomas se producen incluso en personas sanas, en grupos vulnerables como adultos mayores, mujeres embarazadas o niños pequeños, algunas infecciones pueden provocar una complicación grave conocida como síndrome urémico hemolítico (SUH).

La recomendación principal es revisar minuciosamente la información de tus productos congelados. En caso de que coincida con los datos del retiro, evita su consumo, deséchalos o devuélvelos al lugar de compra para solicitar un reembolso.

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