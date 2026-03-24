Hombre murió tras ser arrestado en tienda CVS en Nueva York

Vincent Thoms, hombre de 51 años que había sido arrestado por presuntamente robar incienso en una tienda CVS de Manhattan (NYC), falleció el domingo mientras se encontraba bajo custodia policial.

Fue la 2da fatalidad vinculada a una tienda CVS en Nueva York los últimos meses, luego de que el joven Edeedson “Eddy” Cine (23) fuese apuñalado trabajando el día de navidad en una sucursal en Long Island.

Thoms sufrió una emergencia médica mientras esperaba para ser presentado ante el juez por cargos de hurto en tiendas en el Tribunal Penal de Manhattan, ubicado en 100 de Centre St., según registros policiales y judiciales.

Los paramédicos trasladaron de urgencia a Thoms al hospital alrededor de las 6:45 p.m. del domingo, pero no lograron salvarle la vida, según el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

“Estamos desconsolados al enterarnos del fallecimiento de Vincent Thoms, quien murió bajo custodia del NYPD mientras esperaba su comparecencia ante el juez por las acusaciones de haber robado incienso en un CVS: un cargo menor por hurto en tiendas. Pasó sus últimos momentos languideciendo en una celda”, declaró Legal Aid Society en un comunicado.

Thoms había sido acusado de hurto menor y posesión criminal de propiedad robada. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Se desconoce la causa de la muerte. La División de Investigación del Uso de la Fuerza del NYPD está a cargo del caso, acotó PIX11 News. Las autoridades informaron que nueve personas fallecieron bajo custodia policial el año pasado en NYC. Esos decesos están siendo indagados por el Departamento de Investigación de la ciudad de Nueva York (DOI).

En Nueva York y Nueva Jersey el interior y los alrededores de las tiendas son con frecuencia escenas de crímenes, tanto robos como homicidios y ataques a empleados, denuncia frecuentemente la asociación Bodegas Unidas de América (United Bodegas of America, UBA). La situación ha generado además desempleo por cierre de tiendas, escasez de productos, más mercancía colocada bajo llave. Muchos de los ladrones son reincidentes y los dueños han optado por reducir los horarios.

En diciembre un indigente murió baleado durante una aparente disputa en una tienda 7-Eleven en las inmediaciones de Times Square, Manhattan (NYC).