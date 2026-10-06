Condenan a 15 años de prisión al inmigrante que le disparó a un agente en Manhattan

Un inmigrante indocumentado fue sentenciado a 15 años tras las rejas por disparar y herir de gravedad a un agente de la patrulla fronteriza que se encontraba fuera de servicio en medio de un descarado robo en Manhattan el año pasado, en un intento de la jueza por convertirlo en un ejemplo a seguir.

Identificado como Miguel Francisco Mora Núñez, de 22 años, recibió la condena de la jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Loretta Preska, el lunes en una sala federal llena de agentes de la Patrulla Fronteriza.

La jueza afirmó que era necesaria una decisión severa para disuadir a otros inmigrantes de infringir la ley.

“Existe una necesidad imperiosa de enviar un mensaje a las personas que vienen a Estados Unidos a cometer delitos”, expresó, antes de imponer la pena máxima permitida a Mora Núñez, quien se declaró culpable a inicios de este 2026 de un cargo federal por posesión de armas.

El hombre originario de República Dominicana todavía enfrenta una pena de entre 25 años y cadena perpetua en un caso aparte de intento de asesinato pendiente, presentado por la Fiscalía del Distrito de Manhattan.

Otro migrante dominicano, identificado como Christhian Aybar-Berroa, de 23 años, fue condenado por separado a 12 años y siete meses de prisión federal por su papel como cómplice que colaboró con Mora Núñez a escapar en motocicleta del robo violento que tuvo lugar en julio de 2025.

De acuerdo con los fiscales, Mora Núñez cruzó la frontera de Arizona en abril de 2023, mientras que las fuentes policiales dijeron que mientras estaba en Estados Unidos había acumulado un considerable historial delictivo, que incluía detenciones por supuestamente atacar a una mujer embarazada y amenazar con matar a otro inmigrante con un machete, informó New York Post.

En el tribunal, Mora Núñez se contuvo las ganas de llorar mientras pedía disculpas por el violento ataque, ante la mirada del agente al que le disparó, Joshua Sinclair, desde la galería.

“Me he visto separado de mi hijita, a quien quiero muchísimo. Realmente deseo estar con ella y ser un mejor ejemplo”, manifestó, hablando en español en comentarios escritos traducidos por un intérprete.

“Ojalá pudiera retroceder en el tiempo y evitar todo lo que ha sucedido”, agregó.

De acuerdo con las autoridades, Mora Núñez abrió fuego contra Sinclair en la cara luego de tratar de robar al agente fronterizo fuera de servicio que estaba sentado con una mujer en una roca a las orillas del río Hudson, en el parque Fort Washington, poco después de la medianoche. Los fiscales señalaron que minutos antes le había robado el teléfono celular a otra mujer.

UPDATE: footage shows two assailants, one an illegal alien with criminal charges, ambushing and shooting a @CBP officer yesterday in New York City. pic.twitter.com/m4BHRjhXpD — Homeland Security (@DHSgov) July 20, 2025

Los fiscales expresaron que, después de que Mora Núñez disparara a Sinclair en el rostro, el agente respondió rápidamente al fuego e hirió a su atacante dos veces antes de que el inmigrante escapara en la motocicleta de Aybar-Berroa.

La jueza Preska dijo el lunes que, aunque admiraba la esperanza del hombre de superarse, no estaba segura de que hubiese aprendido a respetar la ley, y señaló las afirmaciones de la fiscalía de que se había jactado de sus cargos ante otros reclusos mientras estaba en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

“Nada inspira confianza alguna en que haya aprendido a respetar la ley, y la sentencia debe reflejarlo”, apuntó Preska.

De acuerdo con los fiscales, el agente Sinclair no ha podido reincorporarse al trabajo y aún está recuperándose y sometiéndose a cirugías faciales 14 meses después del ataque en cuestión.

Mora Núñez y Aybar-Berroa, quien también está acusado en un tribunal estatal, se declararon no culpables en ese caso y deberán comparecer de nuevo ante la corte para el mes de noviembre.

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