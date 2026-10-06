Flushing cuenta con una nueva escuela charter para niños de kínder y primer grado



Las familias de Flushing tienen desde este año escolar una nueva opción para la educación de sus hijos más pequeños: Zeta Charter Schools inauguró esta semana su escuela primaria en el 133-50 de la Avenida 41st, muy cerca de la estación Flushing?Main Street del tren 7.

Como confirmó esta institución en un comunicado, el plantel comenzó con kínder y primer grado, y su apertura fue celebrada con un corte de cinta en el que participaron estudiantes, padres y empleados.

“Estamos ofreciendo una opción de escuela pública gratuita y de alta calidad en su propio vecindario, donde cada niño será conocido, apoyado y motivado a desarrollar todo su potencial”, afirmó a El Diario Emily A. Kim, fundadora y directora ejecutiva de Zeta Charter Schools.

Se confirma que se trata de la primera escuela charter que opera en ese vecindario que pertenece al Distrito Escolar Comunitario 25, según una revisión del Directorio de Escuelas Charter del Departamento de Educación del Estado de Nueva York.

Apoyo lingüístico

Portavoces de esta institución explicaron que identificar las necesidades lingüísticas es parte de la piedra angular de su modelo educativo. Mediante la información que las familias proporcionan durante la inscripción, se aplica una evaluación estatal de dominio del idioma.

Los estudiantes reciben enseñanza en inglés junto a sus compañeros, complementada con tutorías, trabajo en grupos pequeños y estrategias docentes que les permiten participar en las clases mientras desarrollan sus habilidades lingüísticas, según la organización.

La red también indicó que su plataforma de comunicación permite a las familias recibir avisos escolares e intercambiar mensajes con los maestros en el idioma de su preferencia.

“Desde el primer día nos hemos concentrado en construir relaciones profundas con los estudiantes y las familias para acompañar su trayectoria educativa con amor. Flushing es una comunidad extraordinaria y diversa, y estamos orgullosos de estar aquí”, agregó Kim.

De acuerdo con el centro de escuelas charter de la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY), esta nueva escuela registra 180 plazas autorizadas en el curso 2026–27.

Desde el primer día nos hemos concentrado en construir relaciones profundas con los estudiantes y las familias para acompañar su trayectoria educativa con amor. Flushing es una comunidad extraordinaria y diversa, y estamos orgullosos de estar aquí” Emily Kim – Fundadora de Zeta Charter Schools.

Programa individualizado

Zeta informó que los alumnos con un Programa de Educación Individualizado (IEP), reciben la enseñanza, los servicios y las adaptaciones establecidos en ese documento. Los estudiantes con un plan 504, que contempla ajustes para facilitar su acceso y participación en la escuela, reciben las adaptaciones correspondientes a sus necesidades.

En kínder y primer grado, el apoyo puede incluir trabajo conjunto de maestros de educación general y especial dentro del salón, instrucción específica de un docente de educación especial y servicios como terapia del habla, terapia ocupacional y orientación psicológica.

La modalidad depende del IEP de cada estudiante: algunos servicios se ofrecen en el aula y otros en sesiones individuales o en grupos pequeños.

La organización explicó que proporciona enseñanza de educación especial y coordina los servicios relacionados con las Escuelas Públicas de la Ciudad de Nueva York y proveedores contratados.

Una red que crece

Emily Kim fundó Zeta en 2017 con una propuesta que combina exigencia académica y desarrollo integral de los niños. Su trayectoria incluye trabajo en educación especial, docencia y participación en la expansión de Success Academy antes de crear su propia organización.

Según el comunicado de apertura, Zeta opera 14 escuelas distribuidas en diez campus de El Bronx, Queens y el Alto Manhattan. En Queens cuenta también con planteles en Elmhurst y Jamaica. Este año añadió su primer noveno grado en Manhattan, ampliando el recorrido educativo de alumnos que comenzaron en sus escuelas primarias.

“Estamos comprometidos a construir relaciones duraderas con los estudiantes y sus familias durante muchos años”, concluyó Kim.

Las escuelas charter o autónomas son instituciones públicas financiadas por el Estado, pero cuya gestión recae en administraciones independientes regidas por un contrato o charter específico. Estos centros operan bajo un esquema de gratuidad y en situaciones donde la demanda supera la capacidad disponible, el ingreso de estudiantes se determina obligatoriamente a través de un proceso de lotería.

Según el informe municipal The Newest New Yorkers 2026, en ese vecindario de Queens viven aproximadamente 95,700 personas nacidas fuera de Estados Unidos, equivalentes al 67% de sus residentes. Se describe como uno de los vecindarios con la mayor población inmigrante de la ciudad. Entre esos residentes había unos 55,900 nacidos en China y 9,900 nacidos en Corea, basados en estimaciones de datos censales de 2019–2023.

El dato: