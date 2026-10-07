Adamari López reconoce que no se siente preparada para someterse a una cirugía estética
Adamari López acudió a una consulta con una cirujana plástica por detalles que, según ella, ha notado en la piel de su rostro
La presentadora de televisión Adamari López acudió a consulta con una cirujana plástica con respecto a algunos detalles que, según ella, ha comenzado a notar en su rostro.
En un video publicado en Facebook, la conductora de “Desiguales” (Univision) habló sobre lo mucho que se esfuerza en el cuidado personal, especialmente en el cuidado de su piel. López aseguró que procura no dormir con maquillaje, hacerse tratamiento, dormir e hidratarse bien y usar cremas faciales hidratantes.
La también actriz describió algunos detalles que ha notado en su rostro producto del paso de los años. La actriz dijo: “Ya tengo 55 años y veo algunos efectos en mi rostro, siento que el párpado me ha bajado un poco y que tengo un poco de exceso de piel en esta área; quizá la ceja no tanto, pero también por ahí va”, señaló.
Todos estos detalles se lo planteó Adamari López a la cirujana plástica, quien le recomendó usar bótox en algunas zonas de su rostro, pero para el exceso de piel del párpado la única opción posible es la cirugía.
La especialista advirtió que, generalmente, los pacientes que se someten a esta cirugía se recuperan en dos semanas y a partir de ahí pueden empezar a usar maquillaje de nuevo. Sin embargo, en el caso de López, quien trabaja frente a las cámaras, el tiempo de recuperación puede ser mucho mayor.
“Para ti es un poquito diferente. Ya a las dos semanas yo dejo que mis pacientes se maquillen, pero a las dos semanas todavía tienes un poquito de inflamación, todavía puedes tener moretón y, sí, se disimula con maquillaje, pero tú que vas a estar en las cámaras yo te diría mínimo de seis semanas a dos meses”, detalló la cirujana.
Tras escuchar esto, Adamari López admitió que someterse a una cirugía estética conlleva riesgos y que, además, esto no es una prioridad en su vida. “Yo pienso que este no es el momento para mí para hacer eso; afortunadamente, tengo trabajo también y no quisiera perder tiempo de trabajo por una cosa estética”, añadió.
La actriz aseguró que no está preparada psicológicamente para someterse a una cirugía estética y prefiere seguir cuidándose de la manera en que ha venido haciéndolo.
“Soy consciente de mi edad, quiero seguirme cuidando, me quiero seguir dando tratamiento, me quiero poner cremas, quiero seguir durmiendo bien, haciendo ejercicio, pero yo pienso que yo no estoy lista, psicológicamente sobre todo, con pasar un procedimiento médico que puede ser innecesario. Yo pienso en mi hija, en la anestesia, que siempre hay un riesgo…”, expresó.