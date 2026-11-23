Los amantes de las bicicletas que se mueven por toda la ciudad utilizando el programa Citi Bike, famoso en la Gran Manzana, recibieron una buena noticia.

A partir del próximo 19 de enero pagarán un límite máximo de $3.65 por viajes en bicicletas eléctricas de hasta 45 minutos, lo que significa una reducción en los costos de más de dos terceras partes. También un ahorro de hasta $8.50 por viaje, ofreciendo además hasta 31 minutos adicionales de uso sin costo extra.

El anuncio lo hizo este lunes el alcalde, Zohran Mamdani, quien explicó que la buena nueva también incluye a los usuarios con tarifas reducidas, y las tarifas se mantendrán congeladas hasta mayo de 2029.

El mandatario mencionó que logró el acuerdo con Lyft, compañía que maneja las citi bikes, como parte de su agenda de gobierno donde busca que la Ciudad de Nueva York sea más asequible. En mayo del 2029 expira el contrato actual de Lyft con la Ciudad.

“Moverse por la ciudad de Nueva York no debería implicar un costo que aumenta minuto a minuto, pues para demasiados neoyorquinos que trabajan, incluso un trayecto en bicicleta a través del condado puede convertirse en un gasto más por el cual preocuparse”, dijo el mandatario municipal. “Estamos limitando las tarifas de las bicicletas eléctricas a $3.65 dólares, congelando los precios hasta 2029 y facilitando que millones de neoyorquinos lleguen a donde necesitan ir. Porque una ciudad más asequible es aquella en la que desplazarse no supone un golpe para el bolsillo”.

El burgomaestre explicó además que los viajes más cortos, que actualmente cuestan menos de $3.65 mantendrán su precio actual, y recordó que el acuerdo dará un respiro a miles de, ya que el nuevo límite sustituye el tope vigente de $5.40 dólares para los trayectos en bicicletas eléctricas de hasta 45 minutos que entran o salen de Manhattan, así como a la asignación única de 60 minutos de uso de bicicletas eléctricas para los miembros.

Mamdani agregó que además del tope tarifario y la congelación de precios, la Ciudad ayudará a Lyft a modernizar las operaciones de Citi Bike y a reducir sus costos operativos, lo que incluye facilitar y agilizar la instalación de sistemas de carga eléctrica en las propias estaciones de Citi Bike, iniciativa que comenzará a principios de 2027 con más de 130 estaciones equipadas con puntos de carga.

Patrick Knoth, director general de Citi Bike, aseguró que la reducción en las tarifas de uso hará que más neoyorquinos puedan desplazarse por la ciudad en bicicleta.

“Ya sea para un trayecto largo o un viaje por el vecindario, los usuarios no pagarán más de $3.65 dólares por viajes de hasta 45 minutos, y este precio se mantendrá sin cambios hasta 2029”, recalcó el ejecutivo. “Al mismo tiempo, la instalación de estaciones de carga adicionales garantizará que haya más bicicletas eléctricas con la batería cargada en las estaciones, listas para cuando los usuarios las necesiten”.

Ben Furnas, director ejecutivo de Transportation Alternatives, calificó la medida como “una gran victoria para los usuarios actuales y futuros” de Citi Bike y dijo agradeció que el alcalde Mamdani hubiera escuchado una petición a favor de un Citi Bike asequible que habían lanzado.

“Durante demasiado tiempo, el aumento de los precios ha hecho que el mejor sistema de bicicletas compartidas del país sea cada vez menos asequible para las personas que lo valoran o dependen de él”, dijo Furnas. “Este acuerdo representa un paso alentador para lograr que el uso de la bicicleta sea una opción de transporte más accesible para todos”.

La Ciudad agregó que el mes pasado, el alcalde Mamdani anunció la finalización de una importante ampliación de Citi Bike, que incorporó más de 230 estaciones y 3,700 puntos de anclaje en siete vecindarios de El Bronx, Brooklyn y Queens.

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