Jensen Huang volverá a dirigir Nvidia tras una breve salida marcada por un escándalo personal e investigaciones sobre seguridad nacional. El anuncio del lunes 23 de noviembre impulsó las acciones un 33% en la apertura, hasta $165.57.

La recuperación bursátil todavía dejó los títulos por debajo del máximo histórico de $239.24 alcanzado en octubre.

Huang retoma la presidencia y la dirección ejecutiva después de que la junta rechazara, apenas días antes, su ofrecimiento de regresar.

“El Consejo considera que Jensen es la persona adecuada para dirigir NVIDIA y que su reincorporación responde a los mejores intereses de nuestros accionistas, empleados, socios y clientes”, afirmó Harvey C. Jones, presidente de la junta.

Colette Kress, quien asumió temporalmente el mando, continuará como directora financiera.

Trump se atribuye un papel en el regreso

Donald Trump había pedido públicamente la reincorporación de Huang y aseguró el lunes, en una entrevista con CNBC, que intervino en la decisión.

“Creo que mi intervención fue muy importante”, declaró. El presidente dijo que habló con Huang el domingo y que este le prometió trabajar más que antes.

“La junta decidió hacer lo que queríamos que hiciera”, añadió Trump. Aunque evitó precisar si participó en la reunión del consejo, aseguró: “Básicamente, estuve representado en la junta”.

Trump calificó la reincorporación como la decisión correcta y apropiada.

También sostuvo que Estados Unidos necesita el liderazgo de Jensen en NVIDIA para garantizar el éxito y la prosperidad no solo de la empresa, sino de la economía estadounidense.

Según Associated Press, Trump afirmó que el fiscal general Todd Blanche confirmó que el gobierno no posee pruebas de que haya incurrido en ninguna conducta ilegal.

Las investigaciones continúan

La crisis comenzó después de que Huang reconociera relaciones extramatrimoniales, incluida una con la empresaria china Alice Huang, sospechosa de espionaje.

El Departamento de Justicia todavía no ha determinado si ella trabajaba como espía.

“Todo lo que creo que diré es que, por supuesto, el Departamento de Justicia está investigándolo o examinándolo”, declaró Blanche.

Las autoridades investigan posibles violaciones de controles de exportación vinculadas con Megaspeed, empresa de computación en la nube con sede en Singapur donde Alice Huang fue ejecutiva.

Jensen Huang tiene previsto responder preguntas la próxima semana ante tres comités de la Cámara de Representantes sobre las implicaciones del caso para la seguridad nacional.

Nvidia mantendrá su investigación interna y cooperará con las pesquisas gubernamentales.

Huang agradece el respaldo

El ejecutivo afirmó sentirse honrado de regresar y asumir nuevamente el cargo con la mayor humildad y un compromiso renovado.

Agradeció a Jones, Kress y al equipo directivo por conducir la compañía durante la crisis.

“También estoy profundamente agradecido a nuestros empleados, accionistas, líderes de la industria y socios de todo el mundo por su extraordinario apoyo”, expresó.

“Sobre todo, agradezco el amor y el apoyo de mi familia. Estoy deseando volver al trabajo”.

Una petición por su regreso reunió el respaldo de trabajadores, inversionistas y figuras como Elon Musk.

La movilización recordó la reincorporación de Sam Altman a OpenAI en 2023, después de su destitución y las protestas de empleados.

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