El seguro de desempleo de Nueva Jersey tendrá un máximo de $937 por semana en 2027, un aumento de $32 frente al límite de $905 vigente en 2026. El ajuste representa un incremento aproximado del 3.5%.

El nuevo tope corresponderá a las solicitudes que comiencen a partir del 1 de enero de 2027.

La cantidad que reciba cada trabajador dependerá de sus salarios anteriores y de que cumpla los requisitos del programa.

¿Quién podrá cobrar el máximo?

Nueva Jersey calcula la prestación semanal tomando el 60% del salario semanal promedio del trabajador durante el período base, es decir, el período de ingresos utilizado para evaluar su solicitud.

Por ejemplo, una persona con un salario semanal promedio de $1,000 tendría una prestación calculada de $600, antes de cualquier reducción aplicable.

Para alcanzar el límite de $937, el promedio salarial tendría que rondar los $1,561.67 por semana.

El pago también puede verse reducido por circunstancias como trabajar a tiempo parcial o recibir determinadas pensiones.

Por eso, el aumento del máximo no significa que todos los beneficiarios cobrarán $937.

Qué ingresos se necesitarán para solicitarlo

En 2027, el requisito económico será haber ganado al menos $319 por semana durante 20 semanas de empleo cubierto por el programa dentro del período base, o acumular al menos $16,000 en ingresos de empleo cubierto durante ese período.

En 2026, esos umbrales son de $310 semanales durante 20 semanas o $15,500 en ingresos totales.

Cumplir con estas cantidades permite superar la evaluación económica, pero la aprobación también depende de las demás condiciones de elegibilidad.

Cuánto tiempo duran los pagos

El seguro de desempleo regular permite cobrar hasta 26 semanas dentro de un año de beneficios.

La cantidad total disponible se calcula multiplicando la prestación semanal por las semanas de trabajo reconocidas en el período base, hasta ese límite.

Con la nueva tarifa máxima, una persona que reúna las condiciones para recibir $937 durante las 26 semanas podría cobrar hasta $24,362.

En comparación, el máximo equivalente de 2026 es de $23,530: una diferencia de $832.

El año de beneficios comprende 52 semanas desde el inicio de la solicitud; eso no equivale a recibir pagos durante las 52 semanas.

Cómo solicitar y mantener la ayuda

Los trabajadores pueden iniciar el trámite en el portal oficial del seguro de desempleo de Nueva Jersey.

Después deben certificar semanalmente que siguen cumpliendo los requisitos.

Por regla general, esto incluye estar capacitados y disponibles para trabajar, buscar empleo activamente y declarar los ingresos correspondientes.

Quienes trabajen mientras cobran deben informar sus salarios en la semana en que los ganaron.

La certificación permite al estado determinar si corresponde emitir el pago y por qué cantidad.

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