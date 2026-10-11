Alerta por chubascos en el área triestatal ante la llegada de los remanentes de la tormenta
Autoridades piden precaución en las carreteras ante la acumulación de lluvia; se recomienda revisar el acumulado previsto de agua y el horario del mal tiempo
La tormenta del inicio del fin de semana se ha debilitado hasta convertirse en un ciclón postropical, y la zona triestatal ha estado sintiendo los remanentes del sistema meteorológico.
La temperatura máxima de este domingo en la ciudad de Nueva York llegará a casi los 66 °F, con un 100% de posibilidad de chubascos, principalmente después de las 11:00 de la noche, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).
En la zona metropolitana de Nueva York se estima que haya media pulgada y tres cuartos de pulgada de lluvia.
La noche de este domingo hay posibilidad de más precipitaciones y tormentas eléctricas, particularmente antes de las 2:00 de la madrugada del lunes, indicó el NWS.
Asimismo, el lunes podrían presentarse más lluvias y tormentas eléctricas entre las 8:00 de la mañana y las 11:00 de la mañana, informó Pix 11.
No obstante, se espera una tregua climática, con algunas nubes y cielos que se despejarán poco a poco, de acuerdo con lo que señaló el NWS.
Las temperaturas máximas llegarán a los 70 °F, lo que hará que sea un día agradable de otoño para el Desfile del Día de Colón.
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