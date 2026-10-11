Alerta por chubascos en el área triestatal ante la llegada de los remanentes de la tormenta

La tormenta del inicio del fin de semana se ha debilitado hasta convertirse en un ciclón postropical, y la zona triestatal ha estado sintiendo los remanentes del sistema meteorológico.

La temperatura máxima de este domingo en la ciudad de Nueva York llegará a casi los 66 °F, con un 100% de posibilidad de chubascos, principalmente después de las 11:00 de la noche, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

En la zona metropolitana de Nueva York se estima que haya media pulgada y tres cuartos de pulgada de lluvia.

La noche de este domingo hay posibilidad de más precipitaciones y tormentas eléctricas, particularmente antes de las 2:00 de la madrugada del lunes, indicó el NWS.

Wet weather returns on Sunday and continues through Sunday night as remnant moisture from Isaias moves across the region. Expect periods of rain through the day. Visit https://t.co/iPHXiBS3JK for additional details on the weekend and into next week. pic.twitter.com/oIGmDEpHhd — NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) October 10, 2026

Asimismo, el lunes podrían presentarse más lluvias y tormentas eléctricas entre las 8:00 de la mañana y las 11:00 de la mañana, informó Pix 11.

No obstante, se espera una tregua climática, con algunas nubes y cielos que se despejarán poco a poco, de acuerdo con lo que señaló el NWS.

Las temperaturas máximas llegarán a los 70 °F, lo que hará que sea un día agradable de otoño para el Desfile del Día de Colón.

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