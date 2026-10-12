Inició el juicio penal contra Russell Brand en Londres

Este lunes 12 de octubre, en Londres, Inglaterra, comenzó el juicio penal contra Russell Brand. El exactor y comediante está enfrentando tres cargos de violación, tres cargos de agresión sexual y un cargo de agresión indecente.

Según han reseñado medios de comunicación, Brand llegó al Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, junto con su esposa Laura Gallacher. Este lunes fue solo el inicio de un proceso judicial que seguramente durará dos meses.

El veredicto será determinado por 12 personas. Justamente, este primer día de juicio estaría destinado a la elección de esas personas. Según “Variety”, el miércoles 14 de octubre está programado un nuevo encuentro en el que la defensa y la fiscalía leerán los alegatos.

Russell Brand llegó al tribunal acompañado de su esposa. Crédito: Kin Cheung | AP

¿Cuáles son los cargos que enfrenta Russell Brand?

Actualmente, Brand está en libertad bajo fianza. Los cargos que está enfrentando actualmente fueron presentados por el Servicio de la Fiscalía de la Corona del Reino Unido en abril y diciembre del año pasado.

En abril se presentaron cargos de cuatro mujeres que aseguran haber sido víctimas del comediante entre 1999 y 2005. En diciembre, llegaron acusaciones de otras dos mujeres, quienes han explicado que fueron sus víctimas en el 2009.

Cuando se presentaron los primeros cargos, Jaswant Narwal, fiscal jefe de la Corona, declaró: “Tras una investigación policial sobre las acusaciones formuladas a raíz de la emisión de un reportaje de Channel 4, Sunday Times y The Times en septiembre de 2023, revisamos minuciosamente las pruebas”.

Aunque Brand asegura ser inocente, también ha confirmado haber tenido relaciones con una menor de edad. En ese momento, dijo: “En Europa y en el Reino Unido, de donde soy, la edad de consentimiento es 16 años, y sí tuve relaciones sexuales con una chica de 16 años cuando yo tenía 30. Cuando tenía 30 años, era una persona muy diferente. Era mucho más joven y era un treintañero inmaduro”.

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