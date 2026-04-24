Russell Brand admite relaciones con una menor de edad: “Creo que es explotador”

El actor y comediante Russell Brand admitió que tuvo relaciones sexuales con una adolescente de 16 años cuando él tenía 30. Brand enfrenta múltiples cargos penales por violación y agresión sexual.

Durante su participación en el programa “The Megyn Kelly Show”, Brand reconoció que tuvo relaciones sexuales con una menor de edad y admitió que, aunque no fue algo ilegal, sí hubo una dinámica desigual por la diferencia de edad y el poder de él como figura pública.

En Reino Unido, la edad legal de consentimiento para tener relaciones sexuales es de 16 años. El actor dijo que para esa época era una persona “inmadura”. “En Europa y en el Reino Unido, de donde soy, la edad de consentimiento es 16 años, y sí tuve relaciones sexuales con una chica de 16 años cuando yo tenía 30. Cuando tenía 30 años, era una persona muy diferente. Era mucho más joven y era un treintañero inmaduro”.

El caso particular de la joven de 16 años fue revelado como parte de una investigación periodística de The Sunday Times, The Times y Channel 4 en 2023.

Brand reconoció el problema detrás de su comportamiento sexual pasado, el cual calificó como “egoísta” y “explotador”.

“El sexo consentido con muchas personas, cuando existe una gran diferencia de poder, como ocurre cuando eres un hombre famoso con la capacidad de atraer a las mujeres que yo tenía en ese momento, creo que involucra explotación. Creo que es explotador. Reconozco que mi conducta sexual en el pasado fue egoísta y no apliqué suficiente consideración —prácticamente ninguna, supongo— sobre cómo ese sexo estaba afectando a otras personas”, dijo.

El comediante ahondó más en esta conducta y aseguró que la fama lo convirtió en “un explotador de mujeres”. “Lo que la fama me dio, y lo que mi adicción impulsó, fue la oportunidad de un consentimiento interminable, lo que me llevó a ser un hedonista, un idiota y un explotador de mujeres. Y eso está mal, y es algo que necesita ser redimido, abordado y expiado”, afirmó.

Russell Brand enfrenta graves cargos por violencia sexual contra varias mujeres. En abril de 2025, fue acusado de violación, agresión indecente y agresión sexual en relación con cuatro mujeres en incidentes que habrían ocurrido entre 1999 y 2005. Luego, en diciembre de 2025, la Policía Metropolitana de Londres presentó nuevos cargos de violación y agresión sexual relacionados con otras dos mujeres, en hechos que habrían ocurrido en 2009.

Brand, quien fue liberado bajo fianza, se declaró no culpable de todos los cargos y está a la espera del juicio previsto para el 12 de octubre de 2026.