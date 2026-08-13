Elecciones en Nueva York: Hochul lidera, pero Blakeman se acerca y Trump viaja a apoyarlo en cruzada pro ICE

Kathy Hochul se mantiene cómoda liderando la contienda por la gobernación de Nueva York de cara a las elecciones del 3 de noviembre, pero el retador republicano Bruce Blakeman ha reducido a 10 puntos el margen entre ambos (49 a 39%), según la última encuesta de Siena College.

Mañana viernes se espera que el mandatario Donald Trump visite a Blakeman, ejecutivo del condado Nassau (Long Island), en apoyo a su campaña por la gobernación. Los números de la consulta muestran un avance sostenido del republicano, quien en junio se ubicaba 20 puntos por detrás de la actual gobernadora demócrata (52 a 32%).

Los probables votantes opinan que Hochul haría un mejor trabajo que Blakeman a la hora de aumentar la oferta de viviendas asequibles (51% frente a 35%). También consideran que ella desempeñaría una mejor labor para lograr precios más asequibles para los neoyorquinos promedio (48% a 41%) y para desarrollar el futuro energético de Nueva York (47% a 42 %). Pero las opiniones están muy divididas en cuanto a garantizar la seguridad de los neoyorquinos (Hochul 47 %, Blakeman 44%) y abordar la situación de los inmigrantes indocumentados (45 % a 44%).

Al preguntarles si cuatro rasgos de carácter describen o no a Blakeman y a Hochul, los probables votantes consideran que Blakeman es “duro” (con un saldo positivo de 25 puntos) y Hochul también lo es (con un saldo positivo de 2 puntos). Opinan que Blakeman es “honesto” (saldo positivo de 5 puntos), mientras que consideran que Hochul no lo es (saldo negativo de 2 puntos); asimismo, ven al republicano como alguien que “logra resultados” (saldo positivo de 8 puntos) y a Hochul de la misma manera (saldo positivo de 5 puntos). En cuanto a estar “en sintonía con los neoyorquinos promedio”, Blakeman presenta un saldo negativo de 4 puntos y Hochul uno negativo de 12 puntos.

“A menos de tres meses del día de las elecciones, Hochul mantiene una ventaja de 10 puntos sobre Blakeman (49% a 39 %), sin llegar a superar la cifra clave del 50%”, señaló Steven Greenberg, encuestador de Siena, en un comunicado. “En este mismo momento hace cuatro años, en agosto de 2022, cuando Hochul apenas terminaba su primer año como gobernadora, aventajaba a su oponente, el ex congresista republicano (y actual administrador de EPA) Lee Zeldin, por 14 puntos (53% a 39%), antes de terminar ganando la elección por seis puntos (53% a 47%)”.

En reacción a este sondeo, Blakeman afirmó que sus números son aún mejores. “Todas las encuestas que hemos visto en los últimos dos meses nos sitúan prácticamente empatados con Kathy Hochul, afirmó, citado por Mid Hudson News. “Esta encuesta (Siena) siempre se equivoca y sigue equivocándose. Tanto nosotros como ella sabemos que esta contienda está muy reñida”.

En tanto, Ryan Radulovacki, vocero de la campaña de la demócrata, no cuestionó los números de Siena que indican que ha perdido ventaja, sino aprovechó de destacar que “La diferencia en esta contienda es clarísima: la gobernadora Hochul ha devuelto dinero a los bolsillos de los neoyorquinos en cada oportunidad, ha invertido miles de millones en seguridad pública y ha plantado cara a los incesantes ataques de Donald Trump contra este estado; frente a ella, Bruce Blakeman -un partidario acérrimo del movimiento MAGA que hace campaña literalmente junto al propio Trump- aumentó los impuestos a la propiedad y permitió que los delitos violentos se dispararan hasta alcanzar máximos de una década bajo su gestión. Y eso es precisamente lo que vemos que los votantes valoran”, declaró ayer Radulovacki, citado por Patch.com.

Otras contiendas electorales en Nueva York: fiscalía y contraloría

La consulta de Siena coloca a la fiscal general Letitia James (D) en amplia ventaja para ser reelecta sobre su rival, Saritha Komatireddy (R) 54% frente a 36%; y el contralor estatal Tom DiNapoli (D) lidera aún más sobre el exilado cubano Joseph Hernández (R) 55% a 32%.

Más de dos tercios de los votantes probables dijo que nunca han oído hablar de Komatireddy o no saben lo suficiente para tener una opinión. “James comienza esta elección frente a una rival en gran medida desconocida con una sólida ventaja de 18 puntos, obteniendo el apoyo del 87% de los demócratas, mientras que Komatireddy cuenta con el respaldo del 79% de los republicanos; y los independientes están prácticamente divididos a partes iguales”, señaló Greenberg. “El índice de favorabilidad del 52% de James es el más alto que ha registrado hasta la fecha. Komatireddy tiene un gran desafío por delante para darse a conocer entre los votantes y luego convencerlos de que la apoyen”.

En la contienda por la Contraloría Estatal, 40% dijo no saber lo suficiente sobre DiNapoli como para formarse una opinión; y de Hernández -quien llegó a EE.UU. siendo un niño con su familia procedente de Cuba- 70% de los encuestados afirmó que no conoce lo suficiente sobre él para tener una opinión.

“Al acercarse a sus 20 años en el cargo de contralor y buscar la elección para un quinto mandato completo, DiNapoli se encuentra en una posición dominante (…) Al igual que en la contienda por la Fiscalía General, DiNapoli registra su índice de favorabilidad más alto hasta la fecha, mientras que Hernández tiene dificultades para darse a conocer entre los votantes del estado”, comentó Greenberg.

ICE y Trump en la contienda

Ayer, con el apoyo de la fiscal estatal Letitia James, Hochul lanzó una nueva advertencia a Blakeman, recordándole que la colaboración del condado Nassau con ICE pasará en breve a ser ilegal, pues una ley aprobada en el presupuesto estatal para el año fiscal 2027 prohíbe a las fuerzas del orden en Nueva York colaborar con las autoridades federales en la aplicación de leyes migratorias de carácter civil. En tanto, este viernes se espera que Trump visite a Blakeman en apoyo a su campaña por la gobernación, que se ha centrado, en parte, en la persecución de los indocumentados.

Hochul es la primera gobernadora en la historia de Nueva York. En tanto Blakeman aspira a ser el primer gobernador republicano en los últimos 20 años. El último fue George Pataki, quien ejerció hasta el 31 de diciembre de 2006, luego de ganar tres elecciones seguidas en 1994, 1998 y 2002.

La última encuesta de Siena se realizó del 3 al 6 de agosto, entre 811 votantes registrados del estado de Nueva York. Más detalles disponibles aquí.