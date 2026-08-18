Lucha por la gobernación de Nueva York: Hochul acepta debatir con Blakeman

Kathy Hochul ha aceptado provisionalmente participar en un debate con Bruce Blakeman, el rival republicano que intenta hacerse con la gobernación de Nueva York.

El debate se realizaría en Spectrum News y NY1, aunque la fecha no ha sido determinada, de cara a las elecciones del 3 de noviembre, y no se espera que se emitan las invitaciones formales hasta que la Junta Electoral establezca oficialmente la boleta comicial estatal.

Ni a Hochul ni a Blakeman se les ha visto debatir públicamente este año, al no tener que enfrentar competencia interna en las primarias de sus partidos, luego de que el demócrata Antonio Delgado desistiera de retar a Hochul en febrero -aunque ha seguido siendo su vicegobernador-; y previamente la congresista Elise Stefanik renunció a su precandidatura republicana en diciembre, supuestamente a pedido del mandatario Donald Trump.

“Tal como nuestra campaña señaló en febrero, la gobernadora Hochul espera con interés debatir con Bruce Blakeman y exigirle cuentas por su historial de aumentos en los impuestos a la propiedad, su apoyo al fortalecimiento del ICE y el hecho de haber armado a una milicia MAGA que amenaza la seguridad de los neoyorquinos”, declaró hoy Sarafina Chitika, portavoz de la campaña de Hochul.

El viernes Trump visitó el condado Nassau de Long Island (NY), donde Blakeman es Ejecutivo, para respaldar su candidatura. Previamente, el miércoles, con el apoyo de la fiscal estatal Letitia James, Hochul lanzó una nueva advertencia a Blakeman, recordándole que la colaboración del condado Nassau con ICE pasará en breve a ser ilegal, pues una ley aprobada en el presupuesto estatal para el año fiscal 2027 prohíbe a las fuerzas del orden en Nueva York colaborar con las autoridades federales en la aplicación de leyes migratorias de carácter civil. La campaña de Blakeman por la gobernación se ha centrado, en buena parte, en la persecución de los indocumentados.

Hochul, quien busca un segundo mandato completo este año, no está obligada a debatir, ya que su decidió no participar en el nuevo sistema estatal de financiación pública de campañas. Blakeman, quien sí acepta fondos públicos complementarios, está obligado a participar en al menos un debate según las normas del programa, explicó Politico. “Como suele ocurrir con los aspirantes que desafían a un titular, el ejecutivo del condado de Nassau está presionando para celebrar tantos debates como sea posible“.

“Espero con ansias contrastar mi historial, basado en la reducción de impuestos y en haber convertido a Nassau en el condado más seguro de Estados Unidos, con el de la peor gobernadora del país; una gobernadora que ha hecho de Nueva York el estado con la mayor carga fiscal de la nación, ha provocado el aumento de las facturas de servicios públicos y ha convertido a nuestro estado en un lugar costoso e inseguro”, afirmó Blakeman en un comunicado enviado a Politico. “Los neoyorquinos merecen ver nuestros historiales comparados directamente. ¡Que empiece el duelo!”

Según la última encuesta de Siena College, Hochul se mantiene liderando la contienda por la gobernación a tres meses de las elecciones, pero el retador Blakeman ha reducido a 10 puntos el margen entre ambos (49 a 39%). Los números de la consulta muestran un avance sostenido del republicano, quien en junio se ubicaba 20 puntos por detrás de la actual gobernadora demócrata (52 a 32%).

“En este mismo momento hace cuatro años, en agosto de 2022, cuando Hochul apenas terminaba su primer año como gobernadora, aventajaba a su oponente, el ex congresista republicano (y actual administrador de EPA) Lee Zeldin, por 14 puntos (53% a 39%), antes de terminar ganando la elección por seis puntos (53% a 47%)”, recordó Steven Greenberg, encuestador de Siena, en un comunicado.

Hochul es la primera gobernadora en la historia de Nueva York. En tanto Blakeman aspira a ser el primer gobernador republicano en los últimos 20 años. El último fue George Pataki, quien ejerció hasta el 31 de diciembre de 2006, luego de ganar tres elecciones seguidas en 1994, 1998 y 2002.