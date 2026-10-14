Mamografías gratis en Nueva York: dónde acudir y cuánto cuestan sin seguro médico

En Nueva York, no tener seguro médico no tiene por qué convertirse en un obstáculo para acceder a una mamografía. Existen programas públicos, hospitales y unidades móviles que ofrecen pruebas de detección del cáncer de mama gratuitas o a bajo costo, con alternativas para quienes no pueden pagar el estudio de su bolsillo.

La clave está en conocer los requisitos de cada programa y llamar antes de acudir al centro médico. En algunos casos, las mujeres elegibles pueden recibir la mamografía sin costo, mientras que otras podrían obtener asistencia financiera para reducir o eliminar el cobro.

Para quienes buscan una opción accesible, estas son las principales alternativas disponibles en la ciudad y el estado de Nueva York.

Dónde hacerse una mamografía gratis en Nueva York

1) Programa de Servicios contra el Cáncer del Estado de Nueva York

El Programa de Servicios contra el Cáncer de Nueva York ofrece pruebas de detección gratuitas o de bajo costo a personas que cumplen determinados requisitos de edad, ingresos y cobertura médica. Está dirigido especialmente a quienes no tienen seguro o enfrentan dificultades económicas para pagar los estudios preventivos.

Teléfono: 1-866-442-2262 (1-866-442-CANCER)

1-866-442-2262 (1-866-442-CANCER) Costo: $0 para las personas elegibles

$0 para las personas elegibles Servicios: mamografías y exámenes clínicos de mama; también puede cubrir pruebas adicionales cuando se necesita investigar un resultado anormal

La recomendación es llamar primero para confirmar los criterios de elegibilidad y conocer el centro donde se puede realizar la prueba. Esta vía resulta especialmente útil para quienes no saben si reúnen los requisitos para recibir asistencia.

2) NYC Health + Hospitals

El sistema de hospitales públicos de la ciudad ofrece mamografías a costo bajo o nulo para pacientes que califican. También cuenta con asesores financieros bilingües que pueden orientar a las personas sin seguro médico sobre las opciones de ayuda disponibles.

Teléfono central: 1-844-692-4692

1-844-692-4692 Costo: depende de la cobertura y de la elegibilidad para recibir asistencia financiera.

La red tiene centros en los 5 condados de Nueva York. Entre ellos figuran Bellevue, Harlem, Metropolitan y Gouverneur, en Manhattan; Jacobi, Lincoln y Morrisania, en El Bronx; y Coney Island, Kings County y Woodhull, en Brooklyn.

En Queens, las pacientes pueden consultar por los servicios de Elmhurst y Queens Hospital Center. En Staten Island, una de las opciones es Sea View Hospital.

Al llamar, conviene explicar que no se tiene seguro y solicitar una evaluación financiera antes de programar el estudio.

3) Mamografía móvil de Mount Sinai

Para quienes prefieren una unidad móvil, Mount Sinai cuenta con un programa que acerca los servicios de detección a distintas comunidades.

Teléfono: 844-396-2666 (EZMAMMO)

844-396-2666 (EZMAMMO) Costo: generalmente gratuito, según las condiciones del programa y la cobertura de la paciente

generalmente gratuito, según las condiciones del programa y la cobertura de la paciente Requisitos habituales: tener 40 años o más, no presentar síntomas y no haberse realizado una mamografía durante los últimos 12 meses

Esta alternativa puede resultar conveniente para quienes buscan atención preventiva sin tener que desplazarse hasta un hospital. Es importante llamar para conocer las próximas ubicaciones, confirmar los requisitos y preguntar si se necesita una orden médica.

4) American-Italian Cancer Foundation

La American-Italian Cancer Foundation también ofrece mamografías gratuitas mediante una clínica móvil en la ciudad de Nueva York.

Teléfono: 1-877-628-9090

1-877-628-9090 Requisitos habituales: mujeres de 40 años o más que vivan en NYC y no se hayan realizado una mamografía durante los últimos 12 meses

mujeres de 40 años o más que vivan en NYC y no se hayan realizado una mamografía durante los últimos 12 meses Costo: gratuito para las participantes que cumplen las condiciones del programa

Al igual que con otras unidades móviles, es necesario confirmar las fechas disponibles y las condiciones para recibir el servicio.

5) NewYork-Presbyterian y el programa Avon

Las mujeres de Manhattan que no tienen seguro médico pueden consultar por las opciones de detección a través de NewYork-Presbyterian y su programa Avon.

Teléfono: 212-851-4516

212-851-4516 Público habitual: mujeres de 40 años o más, sin seguro y sin una mamografía durante los últimos 12 meses

La disponibilidad y los requisitos deben verificarse directamente con el programa antes de acudir

¿Cuánto cuesta una mamografía sin seguro médico?

El precio depende del centro, los ingresos de la paciente y el tipo de estudio que necesite. Sin embargo, una mamografía de detección rutinaria puede costar $0 para quienes califican para los programas de asistencia.

En el sistema público, el personal financiero puede evaluar si corresponde reducir o condonar el cobro. Las unidades móviles participantes también suelen ofrecer el examen gratuitamente a las mujeres que cumplen sus criterios.

Quienes tienen Medicaid o determinados planes de seguro médico deben consultar las condiciones de su cobertura. Las mamografías preventivas suelen estar cubiertas sin copago cuando se cumplen los requisitos del plan.

Si una paciente no reúne las condiciones para recibir ayuda, puede solicitar una estimación del precio directamente al centro médico. El monto final podría aumentar si se necesitan estudios adicionales, como una ecografía, una mamografía diagnóstica o una biopsia.

Cómo solicitar una cita y qué debes llevar

El primer paso depende de la situación de cada paciente. Si no tiene seguro, puede llamar al 1-866-442-2262 para consultar por el programa estatal. Si busca atención en un hospital público, puede comunicarse con NYC Health + Hospitals al 1-844-692-4692. Para consultar por una unidad móvil de Mount Sinai, el número es 844-396-2666.

Antes de cerrar la cita, pregunta si debes presentar identificación, comprobante de domicilio, documentación de ingresos u otros documentos. Si tienes una orden médica o resultados de estudios anteriores, consulta si debes llevarlos.

También es importante distinguir entre una mamografía de detección y una diagnóstica. La primera se utiliza como examen preventivo en personas sin síntomas; la segunda puede ser necesaria cuando existe un bulto, dolor, una alteración previa u otro motivo clínico.

Si notas un cambio en el seno, no esperes a que llegue una unidad móvil ni des por hecho que debes cumplir los mismos requisitos de los programas preventivos. Comunícate con un proveedor de salud para recibir orientación.

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