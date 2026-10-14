Presidente de Cornell descarta dimitir pese a reconocer pérdida de confianza

El presidente de la Universidad Cornell, Michael Kotlikoff, descartó renunciar a su cargo pese a reconocer que ha perdido la confianza de parte de la comunidad universitaria por su gestión de una denuncia de violación grupal presentada en 2024.

En una entrevista publicada este martes por The New York Times, Kotlikoff admitió que no investigó si los estudiantes señalados habían recibido sanciones ni hizo seguimiento del caso.

Kotlikoff afirmó que tuvo conocimiento de la denuncia poco después de que una estudiante la presentara en noviembre de 2024, pero aseguró que no preguntó por las medidas disciplinarias adoptadas.

También dijo que desconocía que la joven había abandonado la universidad hasta que presentó una demanda el mes pasado bajo el seudónimo Jane Doe.

“He escuchado lo suficiente de la comunidad como para saber que hay una pérdida de confianza”, reconoció el presidente, quien defendió su decisión de no solicitar los resultados de la investigación interna para preservar la independencia del proceso y la privacidad de los estudiantes involucrados.

Sin embargo, expertos en legislación federal sobre derechos civiles consultados por el periódico señalaron que las autoridades universitarias podían acceder a los expedientes una vez concluida la investigación, que finalizó en el verano de 2025.

Kotlikoff también sostuvo que no fue informado de la decisión de la Fiscalía del condado de Tompkins de no presentar cargos penales.

Protestas y presión para que dimita

Las declaraciones se conocen en medio de una crisis institucional en Cornell, cuya sede se encuentra en Ithaca, Nueva York. Este martes, estudiantes, profesores y otras personas se manifestaron para exigir la renuncia de la dirección de la universidad.

La protesta se produjo después de que la denunciante interpusiera una demanda contra siete integrantes de la fraternidad Chi Phi y contra la propia institución, a la que acusa de no haber respondido adecuadamente a la denuncia.

El Senado del profesorado tiene previsto votar una moción de censura contra Kotlikoff a finales de octubre.

Según la investigación interna, dos de los estudiantes señalados fueron expulsados, otros dos recibieron suspensiones y un quinto, que ya se había graduado, fue sancionado con la prohibición de ingresar al campus. Los otros dos recibieron medidas disciplinarias menores.

Los siete han negado haber cometido irregularidades y ninguno ha sido acusado penalmente. La demanda sostiene que la estudiante fue presionada para consumir ketamina antes de sufrir una agresión sexual durante una fiesta celebrada en octubre de 2024.

Cornell anuncia nuevas medidas

Durante la entrevista, Kotlikoff reconoció que el consumo de drogas y alcohol continúa siendo un problema en la universidad. Atribuyó esta situación, entre otros factores, a la falta de preparación de algunos jóvenes para afrontar la independencia, así como a la influencia de las redes sociales, la pornografía y la misoginia.

“Este es un desafío para nosotros; tenemos que responder fomentando el carácter, el criterio, la responsabilidad y el cuidado mutuo”, afirmó.

Horas antes de que se publicara la entrevista, Cornell anunció la prohibición de celebrar fiestas en las casas de las fraternidades durante el resto del curso académico. La universidad también informó de que incorporará investigadores especializados en agresiones sexuales para colaborar con la Policía del campus.

Con información de EFE.

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