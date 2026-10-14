Vinicius recibe dura sanción y se perderá “El Clásico” contra Barcelona

El delantero brasileño del Real Madrid Vinícius Júnior tendrá que cumplir cuatro partidos de sanción por su expulsión con roja directa la última jornada de Liga frente al Villarreal y sus protestas posteriores al árbitro, por lo que se perderá el clásico contra el Barcelona en el Spotify Camp Nou el domingo día 25.

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sancionó al brasileño este miércoles con dos partidos por su expulsión en el minuto 73, “por tirar del pelo” a Nathan Saliba, “con el balón en juego, sin estar el balón en disputa entre ellos” y por dirigirse al árbitro en actitud agresiva tras la roja, según reflejó el acta del colegiado Isidro Díaz.

Vinícius deberá cumplir otros dos partidos de suspensión por sus protestas al árbitro principal basándose en el artículo 127 del Código Disciplinario de la Federación Española de Fútbol, en que se indica que “siempre que no constituya falta más grave, se sancionará con suspensión de dos a tres partidos o por tiempo de hasta un mes” y otros dos -la sanción mínima que establece el artículo 130.2- “por producirse de manera violenta al margen del juego, no estando en posibilidad de disputar el balón o el juego detenido”.

? Por esta acción durante el duelo ante Villarreal, Vinicius Júnior se perderá 4 partidos de #LaLigaxESPN. Entre ellos, estará el clásico ante BARCELONA…



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Los partidos que se perderá Vinicius Jr.

Con esta sanción, que incluye en ambos casos multas accesorias, el madridista será baja en el próximo encuentro de la liga española, el domingo que viene contra el Sevilla, en el clásico en Barcelona y en las siguientes jornadas ligueras contra el Racing en Santander el 1 de noviembre y en Mestalla ante el Valencia el día 7.

El árbitro expulsó a Vinícius después de que el VAR le avisara para valorar “una potencial conducta violenta” del atacante en la acción que supuso el 2-0 para su equipo y que luego quedó anulado. En el acta el colegiado reseñó también que, tras la expulsión, Vinícius siguió protestando su decisión “a voz en grito” y que se dirigió a él “con actitud agresiva, teniendo que ser sujetado por compañeros de su equipo, sin poder apreciar ninguna expresión concreta”.

El futbolista brasileño pidió perdón después del partido a su equipo y a la afición del Real Madrid en un mensaje en redes sociales.

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