Cómo ver Netflix gratis de forma legal

Ver Netflix sin pagar una suscripción es posible para ciertos usuarios en Estados Unidos. T-Mobile incluye el servicio en planes elegibles, aunque para aprovecharlo hay que cumplir condiciones y activar el beneficio.

La oferta se llama ‘Netflix por cuenta nuestra’ y permite acceder a Netflix Standard con anuncios sin costo adicional.

Esto significa que el cliente sigue pagando su servicio de telefonía, pero puede evitar un cobro independiente por esa modalidad de Netflix.

Quiénes pueden obtener Netflix sin costo adicional

De acuerdo con T-Mobile, los planes Experience Beyond y Experience More incluyen Netflix Standard con anuncios.

El beneficio se mantiene mientras el usuario conserve su línea de teléfono y esté al corriente con su cuenta.

La modalidad incluida contiene publicidad.

El servicio permite disfrutar de series, películas, juegos móviles y eventos en vivo en dispositivos como televisores, computadoras, tablets y teléfonos.

Tener una cuenta de T-Mobile, por sí solo, no demuestra que reúnas todos los requisitos: es necesario revisar si tu línea y tu plan permiten te obtener el beneficio.

Cómo activar Netflix con T-Mobile

El procedimiento se realiza desde la aplicación T-Life y permite tanto vincular una cuenta existente de Netflix como crear una nueva.

Estos son los pasos que indica T-Mobile:

1. Descargar o abrir la app T-Life.

2. Entrar en ‘Administrar’, después en ‘Ver planes’ y seleccionar ‘Administrar servicios adicionales’.

3. Desplazarse hasta el beneficio de streaming correspondiente, seleccionarlo y pulsar Continuar.

4. Seguir las instrucciones para crear o vincular la cuenta de Netflix con la cuenta de T-Mobile.

Quienes ya tienen Netflix deben completar la vinculación ya indicada para asociar su suscripción con el beneficio.

Si necesitan ayuda durante el proceso, T-Mobile ofrece un enlace para asistirte en el proceso.

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