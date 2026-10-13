Nueva York ofrece hasta $196 de crédito en la factura de agua: cómo obtenerlo

La Junta de Agua de la Ciudad de Nueva York contempla otorgar un crédito de hasta $196 para reducir las facturas de agua y alcantarillado de propietarios elegibles de viviendas de una a cuatro unidades. Sin embargo, el Departamento de Protección Ambiental (DEP) informa actualmente que el beneficio aplicado es de $191.

Esta ayuda llega en un momento en que las tarifas de agua y alcantarillado aumentaron 6% desde el 1 de julio de 2026. Para una vivienda unifamiliar con consumo promedio, el incremento proyectado fue de aproximadamente $73 al año, por lo que el crédito podría compensar ese aumento y dejar un alivio adicional.

Si reúnes los requisitos, no necesitas presentar una solicitud por separado. La ciudad inscribe automáticamente las cuentas identificadas mediante registros del Programa de Asistencia de Energía para Hogares (HEAP) y exenciones administradas por el Departamento de Finanzas.

El crédito autorizado llega hasta $196

El Programa de Asistencia para el Agua en Viviendas (HWAP) ayuda a propietarios de bajos ingresos a reducir el costo anual del servicio de agua y alcantarillado. La Junta de Agua autorizó para el año fiscal 2027 un crédito de hasta $196 por propiedad elegible.

La autorización comprende hasta 96,000 posibles beneficiarios, aunque el DEP calculó inicialmente que aproximadamente 68,000 hogares recibirían la ayuda ampliada. El dinero no se entrega mediante cheque, sino que se aplica directamente como una reducción en la cuenta del servicio.

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Sin embargo, la información disponible en las páginas vigentes del DEP y NYC311 señala que los créditos aplicados suman $191. En términos prácticos, $196 es el máximo autorizado, pero no una cantidad que deba darse por garantizada.

¿Quién puede recibir el alivio en la factura de agua en Nueva York?

El programa está dirigido a propietarios de la ciudad de Nueva York cuya propiedad tenga una, dos, tres o cuatro unidades residenciales. Además, la propiedad debe estar vinculada con alguno de los beneficios reconocidos por la ciudad o tener ingresos inferiores a $50,000 verificados por el Departamento de Finanzas.

Puedes calificar si cumples al menos una de estas condiciones:

Recibiste el beneficio regular de calefacción de HEAP durante la temporada 2025-2026

Tenías aprobada la exención para propietarios mayores SCHE en marzo de 2026

Tenías aprobada la exención para propietarios con discapacidades DHE en marzo de 2026

Recibiste una exención para veteranos correspondiente a 2026

La resolución para el año fiscal 2027 también contempla propiedades cuyo dueño tenga ingresos inferiores a $50,000 verificados por el Departamento de Finanzas. La identificación depende de los registros oficiales de la ciudad, no únicamente de lo que el propietario declare al DEP.

No tienes que solicitar el alivio en tu factura de agua en Nueva York

El DEP selecciona a los beneficiarios mediante información compartida con la Administración de Recursos Humanos y el Departamento de Finanzas. Si calificas, la inscripción y el crédito deben producirse automáticamente.

Debes revisar la primera factura emitida después de que se procesen los beneficios. El descuento puede aparecer bajo los conceptos ‘NYC Home Water Assistance Credit’ y ‘Home Water Assistance Program Plus’.

Si cumples los criterios y el crédito no aparece, puedes comunicarte con el DEP al 718-595-7000, de lunes a viernes y durante parte del sábado.

El aumento de las tarifas de agua reduce el ahorro

El crédito ampliado no elimina el efecto de las nuevas tarifas. Desde el 1 de julio de 2026, el costo combinado de agua y alcantarillado es de $13.86 por cada 100 pies cúbicos, equivalentes a 748 galones, y el cargo mínimo permanece en $1.27 diarios por vivienda con medidor.

La comisionada del DEP, Lisa F. Garcia, sostuvo que “los programas ampliados de asequibilidad y apoyo brindarán asistencia a los clientes que enfrentan dificultades financieras”.

Pero el incremento también generó críticas. La presidenta del condado de El Bronx, Vanessa L. Gibson, advirtió que un aumento mensual de entre $5 y $7 “será una carga para el bienestar financiero” de residentes afectados por la crisis de asequibilidad.

La representante federal Nicole Malliotakis señaló que “el agua es una necesidad de la vida diaria y a nadie se le debería pedir que pague más por un servicio sin el cual no puede vivir”, al cuestionar el aumento de las tarifas.

¿Qué debes revisar?

Confirma que la propiedad tenga entre una y cuatro unidades

Revisa si recibiste HEAP o alguna exención SCHE, DHE o para veteranos

Busca las dos descripciones del beneficio en tu factura del DEP

Compara el crédito recibido con el máximo autorizado de $196

Llama al DEP si calificas, pero el descuento no aparece

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el alivio en la factura de agua en Nueva York

¿El crédito de agua es de $191 o $196?

La Junta de Agua autorizó un máximo de $196, pero las páginas actuales del DEP y NYC311 indican que los créditos aplicados totalizan $191. Revisa tu factura para conocer la cantidad otorgada.

¿Debes solicitar el beneficio?

No. La inscripción es automática para las cuentas identificadas mediante HEAP o las exenciones de propiedad reconocidas por la ciudad.

¿Los inquilinos pueden recibir directamente el crédito?

El HWAP está dirigido a propietarios elegibles de viviendas de una a cuatro unidades. El descuento se aplica a la cuenta de agua y alcantarillado de la propiedad.

¿Puedes recibir más de un crédito si tienes varias propiedades?

Un beneficiario de HEAP que posea más de una propiedad solo puede recibir un crédito del HWAP.

¿El crédito se entrega en efectivo?

No. Es un beneficio anual no reembolsable que se aplica directamente a la cuenta del DEP.

Conclusión

Si recibes HEAP o alguna de las exenciones reconocidas, revisa tu próxima factura: la diferencia entre calificar para este alivio y no detectar el crédito puede representar hasta $196 menos de alivio en tu factura de agua frente a tarifas que ya aumentaron 6% a partir de julio de 2026.

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