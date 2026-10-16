Qué comer para activar la quema de grasa: 5 alimentos esenciales según la Dra. Boz

El sobrepeso es un problema de salud pública en Estados Unidos, y va mucho más allá de restringir alimentos. Esta condición suele ser la causa de problemas mayores como el hígado graso, el metabolismo lento y la resistencia a la insulina. Para abordar esto, existen especialistas en revertir problemas médicos a través de un estilo de vida saludable y alimentos clave.

La doctora Annette Bosworth, conocida como Dra. Boz, autora del libro ketoCONTINUUM: Dieta keto constante de por vida, propone una estrategia nutricional basada en este tipo de alimentación para revertir la resistencia a la insulina.

La trampa del déficit calórico y las etiquetas “bajas en grasa”

Bosworth pone como ejemplo a una persona con 45 kilos de sobrepeso y problemas de presión arterial alta sin saber por qué no perdía peso, a pesar de hacer una dieta estricta de déficit calórico en la que se saltaba el desayuno, comía una ensalada al almuerzo y realizaba suficiente ejercicio aeróbico.

Lo extraño de este “régimen saludable” era que, para que la matemática funcionara y pudiera perder peso, necesitaba ingerir menos calorías. Para la experta, el problema en la alimentación viene de la mano del atractivo marketing de “las etiquetas bajas en grasa”, que describen sus productos como opciones saludables para el corazón.

La realidad en este ejemplo es que la persona tenía resistencia a la insulina. En pacientes con esta condición, los niveles de azúcar en sangre no bajan hasta que se soluciona el problema de raíz. Incluso, los exámenes de laboratorio pueden salir normales y aun así existir una resistencia a la insulina no diagnosticada.

La estrategia keto: reprogramando el metabolismo

La doctora es una firme promotora de la dieta keto para superar la resistencia a la insulina, mediante un control estricto que no permite el consumo de carbohidratos ni azúcares, y que privilegia el aporte de proteínas y grasas saludables para optimizar la quema de grasa y los niveles de glucosa en sangre.

Esta estrategia nutricional permite perder hasta un kilogramo por mes. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los cambios en la alimentación tienen consecuencias en el organismo; por lo tanto, deben ser llevados a cabo con la ayuda de un nutricionista o profesional de la medicina para evitar cuadros de pérdida de peso con déficit de masa muscular o de nutrientes esenciales.

Los 5 alimentos estrella para romper el estancamiento

Tal como lo recomienda en su libro ketoCONTINUUM, la dieta cetogénica ayudará significativamente; pero si los niveles de azúcar no bajan de 100 mg/dL, existen 5 alimentos clave que te ayudarán a lograr el objetivo:

Huevos

Los huevos son una fuente de proteína completa que te ayuda a mantener la energía estable desde el amanecer. Crédito: Shutterstock

Son uno de los alimentos con mejor perfil nutricional, son accesibles y aportan aminoácidos esenciales. Además, son muy versátiles y se pueden incorporar a la dieta diaria sin mayores complicaciones. Más allá de las limitaciones de personas que sufren de alergia al huevo, este alimento es un aliado estratégico. “Si tienes resistencia a la insulina, la yema de huevo es lo que buscas (la mayoría de las alergias son a la clara)”, señala la especialista.

Carnes grasas

Desde la tocineta, las salchichas y el pepperoni, hasta un corte de carne marmoleado; son opciones de carnes altas en grasas. Este tipo de carnes ayuda al paciente con resistencia a la insulina porque activa el centro de saciedad y suprime el hambre, un factor clave en este proceso.

Mantequilla

La mantequilla contiene un tipo de grasa saturada llamada C15:0, la cual se investiga por sus posibles beneficios en humanos. Crédito: Anna Hoychuk | Shutterstock

Es una excelente fuente de grasa saludable, ideal para cocinar huevos o freír algo de carne, e incluso se puede agregar al café. “La mantequilla aporta ácidos grasos de cadena corta, lo que incrementa las cetonas totales en el cuerpo. Especialmente al principio y ante la resistencia a la insulina, es una opción ideal”.

Pescado en conserva

La doctora es defensora del consumo de pescados enlatados, como las sardinas o el salmón. Para quienes no les agrada la textura, recomienda añadir “un poco de aceite de oliva; no solo mejora la textura, sino que suma grasas esenciales para las etapas iniciales de la dieta”.

Quesos madurados

El queso parmesano es rico en proteínas, carbohidratos y sodio. Crédito: Shutterstock

El queso parmesano es rico en grasas y proteínas, y mantiene su sabor durante bastante tiempo. Para la experta, este alimento es una gran alternativa porque no se daña rápido y tiene lo necesario para la salud metabólica.

Adulcorantes artificiales: el enemigo silencioso de la glucosa

Además, una recomendación clave de Bosworth es eliminar por completo el azúcar, pero sin recurrir a sustitutos del azúcar (endulzantes artificiales). Advierte que la única excepción ocurre cuando se añaden cetonas exógenas a la circulación, ya que “los sustitutos del azúcar tienden a elevar la glucosa en sangre en estos casos, y cuanto menos ocurra esto, más rápido sanará el metabolismo”.

Si sospechas que tienes resistencia a la insulina, puedes comenzar por incluir este tipo de alimentos en tu dieta diaria. Gracias a sus niveles de proteínas y grasas, te ayudarán a mantener suficiente energía durante el día y a quedarte saciado por más tiempo, lo que se traduce en menos antojos y picoteos entre comidas.

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