Dibu Martínez terminó hospitalizado tras fuerte choque en partido contra Everton

Un choque tremendo con Jarrad Brantwhaite en su salida a un centro a balón parado en el área dejó noqueado al portero argentino Emiliano ‘Dibu’ Martínez y tuvo que ser llevado al hospital para realizar más pruebas.

Primero movió el brazo, después se quedó inmóvil sobre el césped, junto al defensa del Everton, que también sufrió un severo golpe (el central se restableció y siguió en el encuentro), mientras las asistencias médicas de ambos equipos corrían a toda velocidad para atender a ambos dentro del área del Chelsea. Era el minuto 66 del duelo, que se paró.

Atendido durante más de ocho minutos sobre el terreno de juego, entre la preocupación general en el estadio Hill Dickinson de Liverpool, el portero, ya en el minuto 75, fue evacuado del campo completamente inmovilizado, de la cabeza a los pies. Estaba consciente y movía las manos cuando fue retirado del terreno para ser evaluado por los servicios médicos con las pertinentes pruebas.

Get well soon Dibu Martinez ? pic.twitter.com/534DRN3FSb — Chippy-Chips (@Chippy20Chips) October 17, 2026

Xabi Alonso afirma que Dibu Martínez está consciente

Emiliano ‘Dibu’ Martínez, portero internacional argentino del Chelsea, salió del estadio del Everton “consciente” y fue trasladado al “hospital para pruebas de precaución”, según explicó su entrenador, Xabi Alonso, después de la evacuación en camilla del guardameta tras un choque en el minuto 66 del encuentro.

“Que yo sepa, salió del estadio consciente y ahora mismo está en el hospital haciéndose pruebas de precaución. Eso es lo que sé hasta ahora. Tenemos que esperar. Esperemos que no sea demasiado grave, pero ahora tenemos que esperar”, expuso el técnico, en declaraciones recogidas por los canales oficiales del Chelsea.

El Chelsea terminó consiguiendo la victoria 2-0 como visitante ante el Everton. El portugués Pedro Neto anotó los dos goles de la victoria para los Blues.

Queda esperar la gravedad de la lesión y si tomará tiempo que el guardameta argentino vuelva al arco del Chelsea.

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