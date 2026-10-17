Presidente del FC Barcelona explota contra el Real Madrid: “Lo quiere reventar todo”

Joan Laporta ha elevado el tono contra el Real Madrid antes de una semana que presenta como una gran oportunidad para el FC Barcelona.

El presidente azulgrana, que ha mostrado su entusiasmo por los compromisos ante Betis, PSG y el conjunto blanco, ha acusado al club madridista de mantener una actitud de ataque permanente contra las instituciones del fútbol español.

“Parece que quieran reventarlo todo, que quieran reventar la Liga, que quieran reventar el Comité Técnico de Árbitros. Tampoco están contentos con la Federación, no están contentos con nada”, ha afirmado al ser preguntado por el Clásico y la polémica arbitral.

Laporta ha acompañado sus críticas con una defensa explícita de Javier Tebas, al que considera preparado para responder a la postura del Madrid. “Qué suerte que tenemos a Javier Tebas como presidente de la Liga, que tiene la experiencia que requieren estos temas y además tiene un buen criterio para combatir estos ataques que está haciendo el Madrid”, ha señalado.

Pide revisión interna del Real Madrid

El dirigente barcelonista ha insistido en que el conjunto blanco debería revisar sus propias decisiones: “Buscan mil excusas porque no pueden aceptar la situación en la que están, que viene dada por sus propias decisiones. Tendrían que hacer una autocrítica”.

En esa misma línea, ha vuelto a respaldar al presidente de LaLiga: “Suerte que Javier Tebas está curtido en estas batallas y no se deja amedrentar por esta actitud del Real Madrid”.

Preguntado después por el supuesto nerviosismo del club blanco, Laporta ha querido cerrar el asunto: “Me importa poco lo que haga el Real Madrid, por no decir nada, siempre y cuando no se metan con el Barça”.

Feliz por el éxito del equipo

El presidente azulgrana también ha expresado su confianza en el equipo de Hansi Flick, al que ha elogiado junto a Deco por la construcción y la dirección de la plantilla. “Tenemos un equipazo, un equipo que compite muy bien”, ha asegurado, destacando el talento, la motivación y el espíritu colectivo de sus jugadores.

Laporta ha situado primero el compromiso contra el Betis, al que considera uno de los conjuntos que mejor fútbol practican en la competición. Después llegará la visita al PSG, un duelo que ha presentado como “el partido soñado por el mundo del fútbol”.

“Creo que son los dos equipos que estamos más en forma y exhibimos mejor fútbol”, ha defendido. Y ha añadido: “Tenemos muchas ilusiones y esperanzas de marcar territorio en París”.

Con el recuerdo del triunfo por 1-4 ante el Galatasaray en Estambul, Laporta ha mostrado su ilusión por una secuencia de partidos que culminará con el Clásico: “Estamos viviendo este momento del barcelonismo con orgullo y con ganas de disfrutarlo cada minuto”.

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