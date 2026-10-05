Energía nuclear suma 2,300 empleos y ofrece salarios de $133,970 al año

La energía nuclear recupera terreno en Estados Unidos y genera nuevas oportunidades laborales mientras avanzan la reactivación de plantas, los nuevos reactores y otros proyectos del sector. Los datos más recientes del Departamento de Energía muestran que el sector añadió 2,300 empleos, un crecimiento de 4%, mientras la industria enfrenta retos relacionados con las licencias, el suministro de combustible y la disponibilidad de trabajadores capacitados.

Además, la oportunidad laboral no se limita a ingenieros nucleares, cuyo salario medio anual alcanza $133,970. Las plantas y proyectos también necesitan operadores, técnicos, electricistas, soldadores, tuberos, especialistas en seguridad, trabajadores de construcción y profesionales de compras, informática y administración.

Sin embargo, el 63% de los fabricantes del sector calificó la contratación como “muy difícil”, según el Departamento de Energía.

Si buscas una de estas carreras, debes revisar primero los requisitos del puesto. Algunas posiciones exigen una licenciatura, pero otras pueden aceptar un diploma de secundaria y capacitación especializada. Ciertos trabajos, como los de operador de reactor, requieren además licencias federales.

Los salarios en la industria nuclear superan los $100,000

La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) ubicó el salario mediano de los ingenieros nucleares en $133,970 anuales en mayo de 2025. Para ingresar normalmente se necesita una licenciatura en ingeniería nuclear o un campo relacionado.

Los operadores de reactores nucleares registraron una mediana de $122,890, mientras los técnicos nucleares alcanzaron $110,240. Un operador puede comenzar con diploma de secundaria, pero debe completar capacitación técnica extensa y obtener una licencia de la Comisión Reguladora Nuclear; para técnico suele requerirse un grado asociado.

Sin embargo, el Departamento de Energía señala que este tipo de trabajos ofrece una ventaja importante: tres de las cinco ocupaciones mejor pagadas entre 101 puestos de generación eléctrica estaban vinculadas a la energía nuclear.

“Muchos de estos empleos no requieren un título avanzado de cuatro años en ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas”, indicó la agencia.

Construcción también abre miles de puestos

Un reactor tradicional puede sostener entre 500 y 1,000 empleos permanentes, desde mantenimiento hasta operaciones y seguridad. Durante la construcción, la demanda aumenta: el Instituto de Energía Nuclear calcula hasta 9,000 trabajadores en el punto máximo de una obra grande.

El reinicio de la planta Duane Arnold, en Iowa, ofrece una medida concreta. El Departamento de Energía cerró el 8 de septiembre un préstamo de hasta $1,900 millones para el proyecto, que prevé casi 1,500 puestos durante la construcción y más de 450 durante la operación, sujeto a las aprobaciones regulatorias.

“Devolver 615 megawatts de generación confiable reducirá los costos de electricidad y respaldará miles de empleos estadounidenses”, afirmó el vicesecretario de Energía, James P. Danly. La planta, cerrada en 2020, podría abastecer el equivalente a casi 500,000 hogares.

Tres plantas buscan volver

El interés no depende solamente de construir desde cero. Palisades, en Michigan; Crane Clean Energy Center, antes Three Mile Island Unidad 1, en Pennsylvania; y Duane Arnold, en Iowa, avanzan en procesos de reactivación, aunque ninguno puede operar comercialmente sin completar los permisos y revisiones correspondientes.

Estados Unidos mantiene 94 reactores comerciales en operación en 28 estados, que producen cerca de una quinta parte de la electricidad nacional. Además, la Comisión Reguladora Nuclear (NRC) otorgó en septiembre el permiso de construcción para el primer reactor modular pequeño comercial del país, aunque TVA todavía necesita una licencia de operación y no había aprobado definitivamente su construcción.

Por su parte, el Bank of America Institute advirtió que los reactores modulares pequeños y los microrreactores siguen mayoritariamente en fase de demostración. También señaló que la disponibilidad de trabajadores, combustibles, proveedores y aprobaciones regulatorias determinará cuánto de este auge se convierte realmente en proyectos y empleos.

Nueva York prepara su fuerza laboral

Nueva York ordenó estudiar una ruta hacia 4 gigawatts de nueva energía nuclear avanzada y mantiene el objetivo de desarrollar al menos 1 gigawatts en el norte del estado. El plan podría abrir oportunidades en construcción, manufactura, ingeniería, operación y servicios profesionales, pero todavía no existe un calendario definitivo de contratación.

La Autoridad de Energía de Nueva York comprometió hasta $40 millones durante cuatro años para programas de formación laboral nuclear y lanzó NextGen Nuclear New York para coordinar iniciativas educativas y técnicas. NYSERDA espera publicar antes de que termine 2026 su plan maestro de desarrollo nuclear avanzado.

Para residentes de la ciudad de Nueva York, esto significa que las oportunidades probablemente se concentrarán inicialmente en el norte del estado, proveedores regionales y agencias públicas.

Para encontrar oportunidades, puedes revisar los portales de NYPA, NYSERDA, el Departamento de Energía y USAJobs. Una vacante federal reciente para ingeniero nuclear ofrecía entre $129,763 y $197,200 anuales.

Cómo prepararte para competir

Con diploma de secundaria: busca aprendizaje en electricidad, soldadura, tubería industrial, instrumentación u operación de plantas

busca aprendizaje en electricidad, soldadura, tubería industrial, instrumentación u operación de plantas Con grado asociado: revisa programas de tecnología nuclear, protección radiológica, electrónica o mantenimiento industrial

revisa programas de tecnología nuclear, protección radiológica, electrónica o mantenimiento industrial Con licenciatura: considera ingeniería nuclear, mecánica, eléctrica, química, civil o ciencias físicas

considera ingeniería nuclear, mecánica, eléctrica, química, civil o ciencias físicas Antes de solicitar: verifica ciudadanía, autorización de trabajo, antecedentes, pruebas de drogas, controles de seguridad y licencias exigidas en cada anuncio

La urgencia es real. Más del 80% de los empleadores de construcción, manufactura, servicios profesionales, comercio mayorista y servicios públicos nucleares informó al menos alguna dificultad para encontrar trabajadores.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la demanda de empleos para la industria nuclear en EE.UU.

¿Cuánto gana un ingeniero nuclear en Estados Unidos?

El salario mediano fue de $133,970 al año en mayo de 2025, según la Oficina de Estadísticas Laborales.

¿Necesitas una licenciatura para trabajar en una planta nuclear?

No siempre. Ingeniería suele exigirla, pero operación, mantenimiento y oficios especializados aceptan diploma de secundaria o grado asociado, capacitación laboral y licencias específicas.

¿Qué empleos puede crear la expansión nuclear en EE.UU.?

Ingenieros, operadores, técnicos, electricistas, soldadores, tuberos, trabajadores de construcción y especialistas en seguridad, calidad, suministros e informática.

¿Habrá empleos nucleares en Nueva York?

El estado estudia 4 gigawatts adicionales, además del proyecto de al menos 1 gigavatio encargado a NYPA; en conjunto serían al menos 5 gigawatts nuevos.

¿Dónde puedes buscar vacantes?

Consulta USAJobs, el portal del Departamento de Energía, NYPA, NYSERDA y las páginas laborales de las empresas operadoras y constructoras.

Conclusión

La recuperación nuclear puede abrir una ruta hacia empleos estables y bien pagados, pero los anuncios de inversión no significan vacantes inmediatas. Por eso, quienes comiencen ahora una certificación técnica, un aprendizaje industrial o una carrera de ingeniería estarán mejor posicionados si los proyectos superan los permisos y avanzan a construcción durante los próximos años.

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