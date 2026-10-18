Whole Foods tiene dos días clave para ahorrar: qué comprar más barato los martes y viernes

Whole Foods Market tiene fama de no ser precisamente el supermercado más barato de Estados Unidos. Pero elegir bien el día para hacer las compras puede cambiar bastante la cuenta, especialmente para quienes ya tienen una membresía de Amazon Prime.

La cadena mantiene una promoción semanal que concentra algunos de sus mejores descuentos en dos días: martes y viernes. Las ofertas incluyen pollo rostizado, sopas, sushi, pizza, ostras y otros productos preparados que normalmente están entre los más buscados del supermercado.

El programa comenzó el 7 de octubre de 2026 y, según Whole Foods, estará disponible hasta el 30 de marzo de 2027. Para acceder a estos precios es necesario identificarse como miembro Prime al momento de pagar.

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Qué comprar más barato en Whole Foods los martes

Los martes están pensados principalmente para resolver comidas rápidas durante la semana. Entre las promociones vigentes se encuentran:

$2 de descuento en el pollo rostizado de Whole Foods Market .

. Compra uno y el segundo tiene un 50% de descuento en sopas preparadas de 24 onzas.

en sopas preparadas de 24 onzas. $2 de descuento por libra de guacamole .

. Compra uno y el segundo tiene un 50% de descuento en paquetes de 16 onzas de pollo molido marca 365.

en paquetes de 16 onzas de pollo molido marca 365. Compra uno y el segundo tiene un 50% de descuento en jugos prensados en frío de Whole Foods.

en jugos prensados en frío de Whole Foods. Compra uno y el segundo tiene un 50% de descuento en medias hogazas de la panadería de Whole Foods.

Para una familia que ya suele comprar comidas preparadas en el supermercado, concentrar algunas de esas compras el martes puede generar una diferencia real frente al precio habitual.

Los viernes, descuentos en sushi, pizza y ostras

El viernes cambia por completo el tipo de productos promocionados. Whole Foods ofrece actualmente 12 ostras vivas por $12, una de las promociones más llamativas de la semana.

También hay compra uno y el segundo con 50% de descuento en rolls de sushi preparados, mientras que una pizza grande caliente con un ingrediente cuesta $12.

A estas ofertas se suman promociones como:

Compra uno y lleva otro gratis en paquetes de salami Gusto de 2 onzas.

$10 por paquetes familiares de tiramisú o pastel de tres leches de la panadería.

por paquetes familiares de tiramisú o pastel de tres leches de la panadería. $2 de descuento en ramos de 16 rosas.

Las promociones son únicamente para compras realizadas en las tiendas y requieren membresía Prime.

Otro descuento de Whole Foods que muchos compradores pueden aprovechar

Los martes y viernes no son la única forma de reducir el gasto.

Los miembros de Amazon Prime reciben además un 10% adicional de descuento sobre los productos que ya están en oferta en Whole Foods, con algunas excepciones como alcohol y tarjetas de regalo.

Para obtenerlo, hay que escanear el código Prime desde la aplicación de Whole Foods Market o Amazon antes de pagar. También es posible vincular un número telefónico a la cuenta y utilizarlo en la caja.

Esto puede ser especialmente útil al combinar las compras con las ofertas semanales de cada sucursal.

Qué está barato esta semana en Whole Foods de Nueva York

Las promociones cambian según la tienda y la semana. En sucursales de Nueva York consultadas para la semana del 14 al 20 de octubre, por ejemplo, los miembros Prime pueden encontrar 20% de descuento en bistec top sirloin y carne molida 90% magra, además de 25% en pastas, aceites de oliva y aceitunas Frankies 457.

También aparecen productos con precios especiales como blueberries grandes a $5.99, mientras que determinadas frutas y verduras tienen descuentos adicionales para miembros Prime.

Los precios pueden cambiar entre tiendas, por lo que conviene seleccionar primero la sucursal habitual en la web o la app de Whole Foods.

La marca 365 sigue siendo una de las formas más simples de gastar menos

Otra estrategia es mirar primero los productos 365 by Whole Foods Market, la marca propia de la cadena. No todos son necesariamente más baratos que el equivalente de otras cadenas, pero dentro de Whole Foods suelen ofrecer precios menores que muchas marcas externas.

Actualmente pueden encontrarse, por ejemplo, floretes de brócoli de 12 onzas por $2.99, zanahorias orgánicas ralladas por $2.99 y una bolsa de 2 libras de baby carrots orgánicas por $3.99, aunque los precios varían según ubicación y disponibilidad.

Cómo encontrar las ofertas antes de ir a la tienda

Whole Foods publica cada semana el folleto de ofertas correspondiente a cada sucursal. La forma más práctica de usarlo es seleccionar primero la tienda y revisar qué productos tienen descuento antes de hacer la lista de compras.

Para quienes tienen Prime, la estrategia puede ser todavía más sencilla: martes para pollo, sopas y otros básicos de una comida rápida; viernes para sushi, pizza y productos para el fin de semana, y el resto de la compra alrededor de los artículos que tengan descuento semanal.

En un supermercado donde muchos productos tienen precios más altos que el promedio, elegir el día y mirar las promociones antes de entrar puede ser la diferencia entre pagar el precio completo y aprovechar varias ofertas en una misma compra.

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