Fuerza Regida ofrece recompensa para recuperar grabaciones robadas

Hace unos días, el vocalista de Fuerza Regida compartió un video en sus redes sociales para anunciar que están en búsqueda de grabaciones de la banda que fueron robadas. Aclara que habrá una recompensa para los que le regresen los discos duros.

El video fue publicado el sábado 17 de octubre, poco después de que el vehículo del director de la agrupación fuera robado. Durante la conversación, Jesús Ortiz Paz, conocido popularmente como JOP, explicó: “Robaron las memorias y queremos que, si las tienen, por favor, devuelvan las memorias. Nomás devuélvanos nuestras memorias que tienen los videos”.

Les asegura a los asaltantes que no les interesan las computadoras, cámaras, ni el resto de equipos de valor, solo la devolución de 22 videos en vivo que son parte de su nuevo proyecto discográfico.

También apuntó: “Estamos trabajando con Rancho Humilde de buena fe para sacar música a los fans, para darles música a los fans. Estamos trabajando de buena fe, todo para los fans, para toda la gente que nos apoya”.

Además del video grabado por el vocalista, la banda también compartió un comunicado en redes sociales donde pidieron cualquier tipo de información que se tuviera sobre el paradero del material. Aclararon que estarían pendientes a través sus mensajes directos de Instagram.

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