Hombre es acusado de posible plan de tiroteo masivo contra un lugar de culto hindú en Illinois

Las autoridades del estado de Illinois arrestaron a un joven 19 años y residente de Palatine, por su presunta responsabilidad en la planificación de un ataque armado. De acuerdo con el informe oficial de la policía, el sospechoso tenía como objetivo potencial un lugar de culto hindú en la zona de Aurora.

La detención de Alexandros Paporakis se concretó el pasado domingo por la noche cuando salía de su vivienda, tras una operación conjunta entre los departamentos de policía de Palatine y Mount Prospect. La investigación comenzó debido al reporte de un ciudadano que alertó sobre “comunicaciones electrónicas preocupantes” enviadas por el acusado.

Durante el registro del domicilio del detenido, las fuerzas de seguridad recuperaron un rifle, cargadores llenos, cientos de cartuchos de munición, equipos tácticos y un chaleco antibalas con simbología vinculada al extremismo supremacista blanco.

Evidencias y cargos para el implicado

Los agentes encontraron un documento atribuido al sospechoso titulado “Por qué luché: también conocido como: (Manifiesto del tirador de Aurora)”. El texto contenía declaraciones con ideología supremacista blanca y mensajes de violencia dirigidos a personas del sur de Asia. Los investigadores calculan que el ataque estaba programado para el 11 de octubre.

Por estos hechos, la Fiscalía presentó contra Paporakis un cargo por amenazas terroristas, considerado delito grave de clase X, y otro cargo de clase 3 por posesión ilegal de un rifle con cañón inferior a 16 pulgadas. Un juez del tribunal del condado de Cook ordenó su permanencia en prisión.

El acusado deberá comparecer nuevamente ante la corte el próximo 30 de octubre.

¿Qué dijeron las autoridades?

Sobre el operativo, el jefe de policía de Palatine, William Nord, afirmó que “la gravedad de esta presunta amenaza es innegable”.

Por su parte, Ryan Whalen, agente especial a cargo del FBI en Chicago, señaló que la agencia trabaja activamente junto con sus socios policiales locales y estatales para identificar, investigar y desmantelar cualquier amenaza de violencia impulsada por ideologías radicales.

“El FBI trabaja activamente junto con nuestros socios policiales locales y estatales para identificar, investigar y desmantelar cualquier amenaza de violencia impulsada por ideologías radicales”, agregó Whalen. “Gracias a la rápida actuación de los departamentos de policía de Palatine y Mount Prospect, el sujeto fue detenido sin causar daño a nuestra comunidad”, declaró Ryan Whalen, agente especial a cargo del FBI en Chicago,

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