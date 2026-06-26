Hoy cierra plazo para solicitar el programa de guardería infantil 2-K en Nueva York

A la medianoche de hoy viernes cierra el plazo para que los padres postulen a sus hijos de dos años para el programa 2-K que brindan cuidado y educación temprana gratuitos en NYC.

El programa se implementará en El Bronx: Distrito 10; Brooklyn: Distritos 18 y 23; Alto Manhattan: Distrito 6; Queens: Distrito 27. El plan 2-K se lanzará este otoño con 2,000 plazas gratuitas y se ampliará durante los próximos cuatro años, recordó ABC News. La alcaldía anunció que la mayoría de las plazas se ofrecerán en programas de jornada completa, de 8 a.m. a 6 p.m., 260 días al año.

¿Cómo aplicar?

-Por teléfono: Llame al 718-935-2009.

-En persona: Visite un Family Welcome Center (Centro de Bienvenida Familiar).

-Internet: La información oficial está disponible en español aquí para solicitar el ingreso desde 2-K hasta escuela secundaria en las escuelas públicas de NYC. Primero hay que crear una cuenta. “Luego explore opciones educativas personalizadas para su hijo y reciba asesoría sobre el proceso de admisión, de principio a fin”.

Las primeras comunidades que recibirán 2,000 plazas para el programa 2-K son: Washington Heights e Inwood (Alto Manhattan), Fordham y Kingsbridge (El Bronx), Canarsie, Brownsville y Ocean Hill (Brooklyn), y Ozone Park y Rockaways (Queens).

Para promocionar el lanzamiento del programa la alcaldía organizó recientemente un concurso con el apoyo de Cardi B para crear una canción publicitaria. Ayer el alcalde Zohran Mamdani visitó un programa de educación infantil en East Flatbush, Brooklyn, donde estuvo acompañado por la ganadora del certamen, Allegra Levy, y su banda. Su canción “Childcare for All” fue versionada al español.