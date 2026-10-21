¿Quiénes recibirán un pago de hasta $5,181 del Seguro Social el día de hoy?

El Seguro Social tiene programados pagos para hoy, miércoles 21 de octubre, a beneficiarios nacidos en cualquier mes entre los días 11 y 20 que cobran según el calendario por cumpleaños. Algunos jubilados pueden recibir hasta $5,181 mensuales, aunque esa cantidad depende de sus ingresos laborales y de cuándo comenzaron a cobrar.

A quién le corresponde el pago de hoy

Esta distribución incluye, generalmente, a quienes comenzaron a recibir beneficios después de abril de 1997 y no cobran la Seguridad de Ingreso Suplementario, conocida como SSI.

No necesitas haber nacido en octubre. Por ejemplo, una persona nacida el 15 de febrero que sigue este calendario tiene programado su pago para hoy.

Quienes nacieron entre los días 1 y 10 recibieron su pago el miércoles 14. La siguiente ronda será el miércoles 28 de octubre, para las fechas de nacimiento del 21 al 31.

Quién puede recibir $5,181

La fecha de nacimiento determina cuándo llega el pago, pero no cuánto recibe cada persona.

La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) presenta los $5,181 como un ejemplo para alguien que empieza a cobrar a los 70 años en 2026 y que, desde los 22 años, ganó cada año al menos el máximo de ingresos sobre el que se cobran impuestos del Seguro Social.

Esperar hasta los 70 años, por sí solo, no garantiza esa cantidad. También se necesita ese historial de ingresos elevados.

Con el mismo historial salarial, la agencia ofrece otros ejemplos para quienes comienzan a cobrar en 2026: $4,152 a la edad plena de jubilación y $2,969 a los 62 años.

Si los ingresos fueron menores, el beneficio también puede ser inferior.

Cómo influye la edad al solicitarlo

Puedes comenzar a recibir la jubilación desde los 62 años, pero hacerlo antes de la edad plena reduce el pago mensual.

Esperar después de esa edad permite aumentarlo mediante créditos por demora, hasta los 70 años.

Para calificar, generalmente necesitas 40 créditos del Seguro Social, que suelen obtenerse con unos 10 años de trabajo.

En 2026 se gana un crédito por cada $1,890 de ingresos sujetos al programa, con un máximo de cuatro créditos anuales.

Qué beneficiarios cobran en otras fechas

Quienes recibían el Seguro Social antes de mayo de 1997 generalmente cobran el día 3 de cada mes.

Las personas que reciben tanto Seguro Social como SSI suelen cobrar el primero el día 3 y la SSI el día 1, con ajustes cuando las fechas coinciden con fines de semana o feriados.

La SSI ofrece ayuda a personas con ingresos y recursos limitados que tienen una discapacidad, ceguera o 65 años o más.

El aumento de 2027 todavía no se aplica

El pago de hoy incluye el ajuste por costo de vida de 2026, de 2.8%. El aumento de 3.6% para 2027 comenzará en enero para casi 72 millones de beneficiarios del Seguro Social.

Para unos 7.3 millones de beneficiarios de SSI, comenzará con el pago del 31 de diciembre de 2026. Algunas personas reciben ambos beneficios.

La SSA calcula unos $75 adicionales al mes para el jubilado promedio.

El ajuste busca compensar la inflación y utiliza un índice de precios elaborado por la Oficina de Estadísticas Laborales.

Los avisos podrán consultarse en my Social Security desde finales de noviembre; la información por correo llegará en diciembre. Si un pago no llega en la fecha prevista, la SSA recomienda esperar tres días adicionales de entrega postal antes de contactarla.

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