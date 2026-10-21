Solteros latinos en EE.UU.: 78% busca una relación seria, según estudio

Los solteros latinos en Estados Unidos quieren encontrar una conexión auténtica, pero no necesariamente seguir los mismos pasos que marcaron las relaciones de sus padres. Así lo revela el primer Informe sobre el Estado del Amor Latino, publicado por Chispa, una de las principales aplicaciones de citas dirigidas a la comunidad latina estadounidense.

El estudio encontró que el 78% de los participantes busca una relación seria, contempla el matrimonio o sale con una intención definida.

El informe se basa en las respuestas de más de 300 usuarios solteros de entre 18 y 39 años en distintas partes del país. Sus resultados dibujan una generación que conserva vínculos importantes con sus raíces, aunque reclama mayor libertad para decidir cómo, cuándo y con quién construir una relación.

La tradición familiar continúa presente, pero convive con nuevas expectativas sobre el compromiso, la intimidad y la independencia. También aparecen obstáculos cotidianos: la soledad, el costo de las citas y las diferencias en torno al idioma o la aceptación de una pareja de otra cultura.

El amor latino entre la tradición y las decisiones propias

Uno de los hallazgos más relevantes es que el 39% de los encuestados quiere una historia sentimental diferente a la de sus padres. Otro 15% afirma que está tomando más tiempo deliberadamente antes de avanzar en sus relaciones, mientras que el 22% busca algo similar a lo que vivieron sus progenitores, aunque siguiendo su propio calendario.

Las diferencias entre hombres y mujeres también son significativas. El 44% de las mujeres quiere una experiencia distinta a la de sus padres, frente al 37% de los hombres. Estos últimos, por su parte, tienen más probabilidades de reconocer que todavía no saben qué modelo de relación desean.

Para Melenie Becerra, gerente de marca de Chispa, estos resultados reflejan una transformación cultural que no implica abandonar las costumbres familiares. La generación actual, explicó, conserva aquello que considera esencial y modifica lo que ya no encaja con sus expectativas.

El compromiso sigue siendo una prioridad para buena parte de los participantes. El 33% busca una relación seria, el 28% sale con intención y está abierto a ver cómo evoluciona el vínculo, y el 17% aspira al matrimonio. En contraste, el 14% prefiere encuentros casuales y el 6% busca únicamente una conexión física.

Las mujeres muestran una inclinación mayor hacia las relaciones intencionales: el 84% comparte esa expectativa, frente al 75% de los hombres. Además, una de cada cuatro mujeres solteras encuestadas está interesada en casarse, casi el doble que entre los hombres, donde la cifra alcanza el 13%.

El español y la familia siguen influyendo en las parejas

Para muchos solteros latinos, la compatibilidad sentimental también pasa por la cultura y el idioma. El 76% quiere una pareja que hable español o, al menos, esté dispuesta a aprenderlo o intentarlo. Sin embargo, las expectativas varían según el género.

El 60% de las mujeres considera importante que su pareja pueda hablar español lo suficiente para conversar con su familia, frente al 38% de los hombres. En cambio, el 29% de ellos afirma que el idioma no importa, casi 3 veces el porcentaje registrado entre las mujeres, del 11%.

La aceptación familiar de una pareja no latina presenta otra diferencia. En general, el 71% de los participantes cree que su familia recibiría a una persona de otra cultura sin cuestionamientos. Entre los hombres, esa confianza alcanza el 80%; entre las mujeres, baja al 54%.

Además, el 31% de las mujeres anticipa que su familia aceptaría la relación, aunque acompañada de comentarios, y otro 9% cree que necesitaría tiempo para acostumbrarse a la idea.

Los datos no significan que todas las familias latinas respondan de la misma manera, pero sí muestran que las expectativas familiares pueden tener un peso distinto en las decisiones sentimentales de hombres y mujeres.

La soledad y el dinero también cambian las citas

Encontrar pareja no siempre resulta sencillo, incluso cuando existe una intención clara. El estudio indica que el 44% de los solteros encuestados se siente solo con frecuencia o muy frecuentemente, mientras que el 80% experimenta soledad al menos algunas veces. Apenas el 5% afirma no sentirse solo nunca.

La presión económica también influye en la vida sentimental. El 43% reconoce que el costo de las citas ha modificado la frecuencia con la que sale con alguien. De ese grupo, el 29% sale menos, el 7% opta por planes más económicos y otro 7% ha dejado de tener citas temporalmente.

Las mujeres son más propensas a reducir sus salidas por motivos económicos. El 32% lo hace, frente al 26% de los hombres. Ellos, en cambio, recurren con mayor frecuencia a alternativas más baratas.

En materia de intimidad, el informe tampoco encuentra un calendario único. El 38% señala que el momento adecuado depende de cada persona. Sin embargo, el 40% de las mujeres espera hasta que exista exclusividad o un compromiso real, frente al 21% de los hombres. Más de la mitad de los encuestados, el 55%, no mantiene actualmente una vida sexual activa.

En conjunto, los resultados describen una comunidad que busca relaciones significativas sin renunciar a la autonomía personal. La familia, el español y las costumbres siguen formando parte de la ecuación, pero ya no determinan por sí solos cómo debe desarrollarse una historia de amor. Para los solteros latinos encuestados, la intención importa, aunque encontrar pareja también exige tiempo, recursos y acuerdos propios.

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