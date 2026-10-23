Niña de 6 años resulta herida por ladrillos que cayeron de edificio en Queens

Una niña de 6 años resultó herida la noche del jueves 22 de octubre, luego de que una sección de ladrillos se desprendiera de un edificio y cayera sobre la acera en el vecindario de Maspeth, en Queens. La menor sufrió una lesión en la cabeza y, según su madre, también se fracturó una pierna, por lo que necesitará una intervención quirúrgica.

El incidente ocurrió alrededor de las 7:35 p.m. (ET) en la calle 59, entre Maspeth Avenue y 56th Drive. La menor fue trasladada al hospital Bellevue, en Manhattan, donde permanecía en condición estable, de acuerdo con los reportes disponibles.

La caída de los materiales provocó momentos de angustia entre quienes se encontraban cerca del lugar. Según CBS News, un testigo relató que escuchó los gritos de la menor después del impacto, mientras otros vecinos advirtieron que alguien intentaba comunicarse con los servicios de emergencia.

La niña habría ido a visitar a su padre

Una amiga de la familia contó al medio citado anteriormente que el padre de la pequeña trabaja en la obra ubicada junto al edificio del que cayeron los ladrillos. Según su relato, la niña se había acercado al lugar para saludarlo cuando ocurrió el accidente.

La madre informó que, además de la lesión en la cabeza reportada inicialmente, la niña sufrió una fractura en una pierna que requerirá cirugía.

Aunque su condición fue descrita como estable, la posibilidad de una operación añade gravedad a las consecuencias físicas del accidente. La investigación deberá determinar cómo se desprendió la estructura y qué condiciones presentaba la fachada antes de la caída.

Qué se sabe del edificio y de la investigación

Funcionarios del Departamento de Edificios de la Ciudad de Nueva York (DOB) informaron que una sección de revestimiento de ladrillo de aproximadamente 4 pies por 3 pies (alrededor de 1.2 por 0.9 metros) se desprendió del costado de un edificio utilizado como garaje y cayó directamente sobre la acera.

La dimensión del fragmento ofrece una idea de la cantidad de material que se desplomó en un espacio destinado al tránsito de peatones. El incidente ocurrió en una zona donde, según los testimonios, hay un edificio industrial de gran tamaño junto a la propiedad afectada.

Tras el accidente, inspectores del DOB comenzaron a examinar las condiciones del inmueble para establecer qué pudo provocar la caída de los ladrillos. La dependencia también confirmó que emitió una infracción contra el propietario por no mantener adecuadamente el edificio del garaje.

La sanción administrativa apunta a las condiciones de mantenimiento de la propiedad, aunque la información divulgada hasta el momento no detalla si existían advertencias previas sobre el estado de la fachada ni si se habían detectado riesgos estructurales antes del incidente.

Tampoco se han dado a conocer públicamente todos los resultados de la inspección. Por ahora, el organismo municipal continúa con las indagaciones para determinar las circunstancias del desprendimiento y las medidas que deberán tomarse en el inmueble.

Seguridad de las fachadas en Nueva York

El accidente vuelve a poner de relieve los riesgos que pueden representar los materiales de construcción cuando se desprenden de las fachadas, especialmente en zonas urbanas donde las aceras se encuentran junto a edificios industriales, garajes y otras estructuras.

En Nueva York, el mantenimiento de los inmuebles es responsabilidad de sus propietarios, mientras que el Departamento de Edificios supervisa el cumplimiento de las normas de construcción y puede emitir infracciones cuando identifica condiciones que incumplen los requisitos aplicables.

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