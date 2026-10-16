Madre de Queens había confesado asesinato de su hija de 5 años al 911

Una mujer de 32 años enfrenta un cargo de asesinato por la muerte de su hija de 5 años en el vecindario de Richmond Hill, en Queens, después de que, según la Policía, aparentemente confesara haber matado a la pequeña durante una llamada al 911.

La niña, identificada como Fabiana Cabello, fue encontrada inconsciente dentro de una vivienda ubicada en la calle 110th Street durante la noche del miércoles. Los agentes acudieron al domicilio poco antes de las 7 p.m. (ET), luego de recibir la llamada de emergencia realizada por su madre, Francis Cabello.

Con información recabada por ABC 7 de las autoridades, la mujer habría dicho a la operadora del 911: “Maté a mi hija”. Cuando los oficiales llegaron a la residencia, encontraron a la madre en la planta baja. Ella les indicó que la niña estaba en el piso superior y que no respiraba.

Los agentes subieron a una habitación, donde localizaron a Fabiana con sangrado en la nariz y la boca. La menor fue trasladada al Jamaica Hospital, donde murió poco antes de las 7:30 p.m. (ET)

La Policía investiga la muerte como homicidio

Cabello fue acusada de asesinato tras la muerte de la pequeña. Sin embargo, la causa exacta del fallecimiento todavía debe ser determinada por el médico forense, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido dentro de la vivienda.

La declaración que presuntamente hizo durante esa comunicación con el 911 se convirtió en uno de los elementos centrales de la investigación. Los agentes encontraron a la mujer en la planta baja de la casa y a la niña en una habitación del piso superior. Las circunstancias que precedieron al hallazgo siguen bajo investigación.

El abuelo estaba en casa cuando llegaron los agentes

Franklin Cabello, abuelo de Fabiana, declaró que se encontraba en la vivienda cuando ocurrió el incidente, pero aseguró que desconocía lo que había pasado hasta que los policías entraron en la propiedad.

“Ella estaba en el dormitorio, cerró la puerta. No vimos nada”, dijo el hombre al relatar los momentos previos a la llegada de los agentes.

La Policía tampoco ha divulgado información suficiente para establecer cuánto tiempo llevaba la niña inconsciente antes de que llegaran los servicios de emergencia.

Después de la intervención policial, la madre fue trasladada a un hospital para someterse a una evaluación psiquiátrica, según los reportes difundidos sobre el caso. Su padre indicó que tenía antecedentes de problemas de salud mental y que tomaba medicamentos.

Hasta ahora, no se ha establecido públicamente si la condición de salud mental de la mujer tuvo alguna relación con los hechos investigados.

El caso ha generado conmoción entre quienes conocían a Fabiana y en el entorno residencial donde vivía. Vecinos del área de Richmond Hill recordaron a Fabiana como una pequeña alegre que acostumbraba jugar al aire libre durante los meses de verano.

Por el momento, las autoridades mantienen abiertas las pesquisas para determinar cómo murió la menor y esclarecer las circunstancias del caso.

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