Aston Villa derrota al Manchester City y acaba con su invicto en la Premier League

El Aston Villa derrotó 2-1 al Manchester City en la Premier League y puso fin al invicto del conjunto citizen en el campeonato inglés. Con un doblete de Nico Jackson, el equipo dirigido por Unai Emery prolongó su excelente racha de resultados y consiguió una victoria de prestigio en Villa Park.

El triunfo confirmó la recuperación del conjunto de Birmingham, que sumó su sexta victoria en sus últimos siete compromisos. Después de un comienzo de temporada complicado, el Aston Villa ha encontrado regularidad y cerró una semana perfecta, en la que también superó al Newcastle United y al Viking.

La derrota representó el primer tropiezo del Manchester City en la Premier League después de ganar sus siete primeros partidos. Aunque el resultado no le impidió conservar el liderato, sí acabó con su aspiración de completar una campaña perfecta que le permitiera alcanzar los 114 puntos.

UP THE VILLA! ??

A Nicolas Jackson brace secures three points for Aston Villa & leaves an undefeated Man City STUNNED. pic.twitter.com/y8cnkGN7BJ — NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) October 24, 2026

Nico Jackson lidera la victoria del Aston Villa

El Aston Villa abrió el marcador a los seis minutos, después de aprovechar un error defensivo del Manchester City. Marc Guéhi falló en el control de un pase de Enzo Fernández y permitió que John McGinn recuperara la pelota y asistiera a Nico Jackson.

El delantero senegalés superó a Elliot Anderson con un movimiento individual y sacó un remate que terminó en el fondo de la portería defendida por Gianluigi Donnarumma. El disparo fue bastante centrado, pero resultó suficiente para adelantar a los locales.

El Manchester City reaccionó y encontró el empate por medio de Erling Haaland. El delantero noruego, que regresaba después de una lesión, volvió a demostrar su capacidad goleadora con uno de sus habituales remates de cabeza, alcanzando los nueve tantos en la Premier League.

Sin embargo, Jackson volvió a aparecer para inclinar el encuentro a favor del Aston Villa. El atacante firmó su doblete con un disparo que pasó por debajo de Donnarumma, quien no consiguió evitar el segundo gol de los locales.

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