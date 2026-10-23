Neymar revela su plan de retiro: “Voy a pasar un año tocándome las pelotas”

El astro brasileño Neymar, que tiene 34 años y empezó a jugar profesionalmente con 17 años, ha revelado su plan para cuando se retire y confiesa que no le gusta ver fútbol en la televisión.

El futbolista no oculta su entusiasmo por el buen momento del Santos, pero al mismo tiempo ya hace planes para cuando se retire.

“Obviamente, cuando me retire, voy a pasar un año sin hacer un carajo. Tocándome las pelotas. Voy a hacer esto: si hoy tengo ganas de jugar al fútbol, juego al fútbol. Si hoy no tengo ganas de hacer un carajo, no hago nada”, desveló el 10 del Santos en una entrevista con ‘Varanda Gourmet’.

Neymar ainda não sabe o que fará depois de pendurar as chuteiras.



Em participação no programa “Varanda Gourmet”, o camisa 10 do Santos revelou que pretende tirar um ano sabático quando encerrar a carreira. Sem planos definidos, a ideia é simplesmente aproveitar a liberdade e? pic.twitter.com/Ec8NTWacLm — Alma do Esporte (@AlmaEsporte) October 23, 2026

Neymar confiesa que le gusta ver baloncesto

Neymar reconoció que , aunque le apasiona jugar al fútbol, no le gusta ver los partidos por televisión: “No, no me gusta. El baloncesto sí me gusta, pero también sólo de vez en cuando”.

“Me pongo de mal humor (viendo fútbol)”, declaró el ex del F.C. Barcelona a Maurício Meirelles y Daniel Zuckerman.

En esa misma entrevista, también contó un poco de su rutina diaria ahora en Santos: “Mi vida es muy ajetreada; hago fisioterapia, entreno… Tengo momentos específicos con los niños e intento hacer lo que a ellos les gusta. A mi hija le encanta Shrek, también El Grinch; los veo con ella”.

Vale recordar que Neymar tiene cuatro hijos: Davi Lucca (2011), fruto de su romance con Carolina Dantas; Helena (2024), a quien tuvo tras un breve amorío con la modelo Amanda Kimberlly; y Mavie (2023) y Mel (2025), a quienes tuvo con su actual pareja Bruna Biancardi. Incluso, esperan uno más: otra niña, la cual anunciaron en redes sociales en medio del Mundial 2026.

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