Columna de Ismael Cala: La vulnerabilidad de León XIV, un espejo para cuidar nuestra propia salud

El pasado sábado 17 de octubre, después de cinco días en el hospital Gemelli de Roma, el papa León XIV recibió el alta médica y regresó al Vaticano, con la serenidad de quien atravesó una prueba difícil sin dejar de mirar a los ojos a quienes lo acompañaban.

Pocos días antes, al terminar el rezo del ángelus, él mismo había contado al mundo que sería operado de un nódulo en el pulmón, detectado en una revisión médica de rutina, y que los médicos confirmaron luego como un cáncer que requirió extirpar parte de su pulmón derecho. Lo que más me conmovió no fue solo la noticia, sino la manera de compartirla: con sencillez, sin esconderse y con la confianza de quien le habla a su familia de algo que la familia tiene derecho a saber.

Durante siglos nos enseñaron que el líder debe parecer invencible, que mostrar una herida es perder autoridad y que la fortaleza consiste en que nadie note el temblor. Sin embargo, aquí está un hombre de 71 años, al frente de una institución milenaria, diciéndole al mundo con naturalidad que su cuerpo también es frágil, y lo hace sin buscar lástima, desde la certeza de que la verdad dicha a tiempo es también una forma de servicio. En su primer mensaje después de la operación pidió a los fieles que rezaran por él, así como él reza por ellos, un gesto que convierte la vulnerabilidad en un puente y no en una debilidad.

En mis conferencias siempre te digo que ser vulnerable no es rendirse, sino tener el valor de mostrarnos como somos, y que cuando un líder se atreve a decir “esto me está pasando” les da permiso a los demás para hacer lo mismo. Por eso esta noticia nos pone frente al espejo de nuestra propia salud, porque es imposible no preguntarse cuántos chequeos seguimos posponiendo, cuántos síntomas callamos para no preocupar a nadie y cuántas veces ponemos el trabajo, las metas o las obligaciones por encima del cuerpo que nos permite cumplirlas.

Me quedo además con un detalle que dice mucho: el nódulo del papa se encontró en una revisión de rutina, en una etapa temprana, cuando todavía era posible actuar con tiempo. No hay héroes en esa escena, solo la sabiduría sencilla de escuchar al cuerpo antes de que tenga que gritar, algo que tantas veces olvidamos mientras corremos detrás de lo urgente y descuidamos lo esencial.

La medicina tendrá su tiempo y sus respuestas, y no me corresponde adelantar lo que solo los médicos pueden decir, pero sí sé que el miedo crece en el silencio y se encoge cuando lo nombramos. Cuidarnos no es un acto de egoísmo sino de amor, porque quien se cuida también protege a quienes lo necesitan, y pedir ayuda a tiempo, lejos de ser una muestra de cobardía, es una de las formas más maduras de la valentía.

Hoy te invito a hacerte algunas preguntas en silencio. ¿Qué revisión médica has dejado para después? ¿Qué señal de tu cuerpo o de tu corazón has preferido no escuchar? ¿Qué fragilidad escondes por miedo a parecer menos fuerte? El papa León XIV nos ha recordado que la grandeza no está en parecer invulnerables, sino en atravesar la fragilidad con la cabeza en alto y el corazón abierto, y mientras millones de personas de todas las creencias celebran su recuperación, yo me uno a ese deseo con gratitud por la lección que nos deja.

Dios es amor, hágase el milagro.

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