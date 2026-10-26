Rally Dakar 2027 no se correrá en Arabia Saudita por culpa de la guerra en Medio Oriente

El Rally Dakar, que debe celebrarse en enero de 2027, se disputará fuera de Arabia Saudita debido a los continuos ataques de los rebeldes hutíes de Yemen contra el reino saudí, según informaron los organizadores.

En mayo pasado, la organización habían confirmado que la competición se desarrollaría en el país del golfo pérsico, pero finalmente el incremento de las tensiones ha modificado la decisión de los organizadores.

“El Amaury Sport Organisation (ASO) y Saudi Motorsport Company (SMC) han decidido conjuntamente que el Dakar Arabia Saudí 2027, previsto del 1 al 15 de enero de 2027, no se celebrará en el reino como consecuencia de los recientes acontecimientos en la región”, señalaron ambas entidades en un comunicado conjunto.

Asimismo, confirmaron que la edición de 2027 tendrá lugar en otro territorio y será organizada por ASO. La ubicación definitiva, añadieron, se anunciará de forma independiente en los próximos días.

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Amaury Sport Organisation (A.S.O.) and Saudi? pic.twitter.com/Y3tL0MEuCR — DAKAR RALLY (@dakar) October 25, 2026

Regresará en 2028

El rally Dakar se ha celebrado en Arabia Saudita desde 2020. Los organizadores han confirmado que la prueba regresará a esta nación de Medio Oriente en 2028 para conmemorar su 50ª edición.

Arabia Saudita enfrenta una presión creciente debido a los ataques perpetrados por los hutíes, respaldados por el regimen islámico de Irán, desde el vecino Yemen, incluidos atentados contra el aeropuerto de Riad que han dejado varios fallecidos y numerosos heridos.

A principios de esta semana, también se canceló la final del circuito de salto ecuestre Global Champions Tour en Riad a causa del conflicto. El prestigioso evento hípico se celebrará ahora en Verona, Italia.

Debido a la guerra en Oriente Medio, varios eventos deportivos han sido anulados desde principios de año. La Fórmula 1 canceló así los Grandes Premios de Arabia Saudita (Yeda) y Baréin en abril, y trasladó este último a Malasia a comienzos de octubre.

El Rally de Arabia Saudita, 14ª y última prueba del Mundial WRC, que debía celebrarse en Yeda en noviembre, también fue cancelado y no será reemplazado.

Los dos últimos GP de la temporada de F1 en Catar (27-29 de noviembre) y Abu Dabi (4-6 de diciembre) se mantienen por ahora según el programa inicial, al igual que el Gran Premio de MotoGP de Catar, previsto para el 8 de noviembre, pero son objeto de intensos debates internos.

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