Arsenal eliminado de la Copa de Liga inglesa por Fleetwood Town de la cuarta división

Arsenal protagonizó una de las noticias más resonantes en este inicio de temporada en Europa: el campeón de la Premier League cayó 5-3 en los penales contra Fleetwood, equipo de la Cuarta División de Inglaterra, tras igualar 1-1 en los 90 minutos y quedó eliminado en los octavos de final de la Copa de la Liga de Inglaterra.

We have knocked Arsenal out of the League Cup. Wow. ?



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Los vigentes campeones de la Premier League realizaron una importante rotación para darles minutos a otros intérpretes de su plantel. Las nueve modificaciones de Mikel Arteta con respecto al último triunfo contra Everton incluyeron la presencia de Illan Meslier bajo los tres palos en lugar de David Raya, las ausencias de Declan Rice y Mikel Merino y las suplencias de Martin Odegaard y Eberechi Eze, entre otros.

Bajo este escenario, el anfitrión evitó pensar en la diferencia de categorías y buscó aprovechar sus esporádicos ataques al campo de los Gunners para ilusionarse con el triunfo.

“Fleetwoodtazo”

Tanto el canterano Marli Salmon como el debutante bajo palos Ilan Meslier evidenciaron, a los 20 minutos de encuentro, que no son nivel Arsenal.

El equipo de League Two, la cuarta división del fútbol inglés, se adelantó en el marcador ante el vigente campeón de la Premier League tras un nulo marcaje del central y una mala salida del guardameta. Por mucho que se volcaran los de Mikel Arteta sobre la meta local, el Arsenal no mejoraba. Llegaba, pero no transmitía buenas sensaciones.

Aaron Loupalo-Bi, etched in our history forever for that moment. ? pic.twitter.com/Wrvb3LLwwA — Fleetwood Town Football Club (@ftfc) October 27, 2026

Ni siquiera el trastabillado tanto del empate, obra de Gyökeres, permitió ver una mejor versión de los gunners. Apenas cinco minutos después de que Mikel Arteta se cargase, en el descanso, a Salmon, el ariete sueco hizo el 1-1 como buenamente pudo. Tras un mal despeje local y mientras forcejeaba con su marcador, pero el Arsenal reaccionó.

La remontada pudo llegar tanto en una volea de Havertz como tras un remate a pase de la muerte de Ben White en el 90′, pero ambos se toparon, sobre la línea, con sendos zagueros rivales. El Fleetwood Town se defendía con uñas y dientes.

Entonces, Max Dowman explotó. El canterano gunner de apenas 16 años reaccionó a una muy dura entrada de la peor manera posible: patada a un rival y roja directa. A falta de cinco minutos, el Arsenal se quedaba con 10.

Victoria desde los penales

El Fleetwood Town no se forzó la tanda de penaltis ante el vigente campeón de la Premier League. El 18º clasificada de League Two noqueó en Highbury al equipo de Mikel Arteta.

Todo fueron aciertos desde los 11 metros, tanto locales como visitantes, hasta que Bruno Guimarães erró su pena máxima. El brasileño, introducido en los compases finales de encuentro, firmó la sentencia de muerte (copera) del cuadro londinense.

Con un global en la tanda de 5-3, los gunners decían adiós, de la forma más sorprendente y bochornosa posible, a la Copa de la Liga.

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