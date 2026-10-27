Padres de Alex Pretti acusan al gobierno de Trump de proteger a los agentes que mataron a su hijo

Los padres del enfermero Alex Pretti denunciaron este martes que el gobierno de Estados Unidos protege a los agentes federales involucrados en la muerte de su hijo y que, nueve meses después del hecho, todavía no han recibido información sustancial sobre la investigación.

Michael y Susan Pretti exigieron al Departamento de Justicia que rinda cuentas por la muerte del hombre de 37 años, quien recibió varios disparos durante los operativos migratorios impulsados por el presidente Donald Trump en Minnesota.

La familia hizo las declaraciones durante una rueda de prensa organizada por el abogado que la representa, después de meses de intentar obtener respuestas de las autoridades federales. Los padres calificaron de “cruel” el trato recibido por la administración y acusaron al fiscal general interino, Todd Blanche, y al fiscal federal de Minnesota, Dan Rosen, de ignorar sus solicitudes y ofrecerles información insuficiente, reseñó The Associated Press.

“El gobierno federal salió en televisión y mintió sobre Alex. Intentaron difamar su memoria para encubrir su crimen. No solo estuvo mal, fue vergonzoso”, afirmó Susan Pretti.

Horas después de la muerte del enfermero, el 24 de enero, funcionarios de la administración Trump lo presentaron como una persona armada que pretendía hacer daño a los agentes federales. La entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, llegó a describirlo como un terrorista nacional que había opuesto resistencia violenta a los funcionarios.

Susan Pretti, madre de Alex Pretti, habla durante una conferencia de prensa el martes 27 de octubre de 2026 en Minneapolis. Foto: Ellen Schmidt / AP

Sin embargo, documentos judiciales indican que Pretti no tenía antecedentes penales. Además, videos grabados por testigos muestran que sostenía un teléfono móvil durante los momentos previos al tiroteo. Hasta ahora, no han surgido imágenes que lo muestren exhibiendo un arma o atacando a los agentes antes de recibir los disparos.

Pretti era ciudadano estadounidense y trabajaba como enfermero en un hospital de la Administración de Veteranos. Su muerte ocurrió en medio de los operativos federales contra la inmigración en Minnesota, que también dejaron como víctima a Renee Good, quien murió por disparos de agentes federales en enero.

“En cada oportunidad nos han ignorado, engañado y protegido a los asesinos de Alex”, declaró su padre, Michael Pretti. “Somos una familia que ama a este país. Confiamos en sus instituciones y creemos en el Estado de derecho, y en que las personas deben rendir cuentas conforme a la ley”, agregó.

El padre relató que la familia se enteró de la muerte a través de un periodista de la agencia de noticias, no por una comunicación oficial. Según su testimonio, los padres vieron las imágenes en las que su hijo recibió varios disparos por la espalda, después de ayudar a una mujer de su comunidad que había sido derribada al suelo.

“Nadie del gobierno federal nos llamó aquel día terrible, pero sí salieron en televisión a decir mentiras sobre Alex. Nadie del gobierno federal nos ha llamado desde entonces”, aseguró.

Michael Pretti agregó que las grabaciones de la muerte de su hijo siguen atormentando a la familia y lamentó que las imágenes también hayan causado consternación entre otros estadounidenses. “Creo que atormenta a muchos estadounidenses ver cómo un ciudadano de Estados Unidos, que estaba tranquilo y en su comunidad, recibió múltiples disparos por la espalda mientras estaba en el suelo”, expresó.

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