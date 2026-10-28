Al menos 30 muertos tras accidente entre dos trenes en España

Un accidente ferroviario en la provincia de Toledo, al sur de Madrid, dejó un saldo preliminar de al menos 30 personas muertas este miércoles. El choque se produjo cerca de la estación del municipio de Urda e involucró a dos formaciones de pasajeros que cubrían rutas de alta velocidad.

El hecho ocurrió cuando un tren de la compañía Iryo impactó contra una unidad del servicio Ave de la empresa Renfe. Fuentes del Gobierno de la región de Castilla-La Mancha informaron a EFE sobre el choque entre ambas unidades en el siniestro.

En el convoy de Iryo se desplazaban 147 pasajeros, entre los cuales se encontraba un bebé. Por su parte, en el tren Ave viajaban 397 personas. Tras el impacto, varios vagones de los trenes descarrilaron y cayeron por un barranco adyacente a la vía.

Despliegue de equipos de emergencia

Efectivos de rescate de diversos organismos se movilizaron hasta la zona del accidente. Fuentes oficiales confirmaron a EFE que “los bomberos están terminando los trabajos para recuperar los cadáveres y, por el momento, se desconoce cuántos heridos puede haber”.

El operativo de asistencia movilizó recursos terrestres y aéreos, así como a una unidad militar especializada. Los equipos sanitarios brindaron las primeras atenciones en el lugar del suceso y coordinaron el traslado de las víctimas sobrevivientes a distintos centros hospitalarios de la región.

Suspensión del tráfico ferroviario y medidas

El gestor de la infraestructura ferroviaria, Adif, interrumpió la circulación de trenes en el trayecto que conecta Madrid con el corredor sur. Según explicaron fuentes del Ministerio de Transportes a EFE, la medida se mantendrá activa hasta nuevo aviso. La entidad solicitó de manera explícita a los usuarios que posean billetes para este tramo que eviten acudir a las estaciones mientras se gestiona la contingencia.

Las autoridades competentes continúan con las labores de atención en la zona afectada e iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas técnicas que provocaron el choque en la línea de alta velocidad.

Sigue leyendo:

– Trump dice que Venezuela debería ser un estado de Estados Unidos y tener gobernador, no presidente

– Elecciones millonarias y la ruta del dinero entre la influencia de Elon Musk y las críticas de Bernie Sanders

– Trump asegura que Venezuela le envió 1 millón de barriles de petróleo como regalo