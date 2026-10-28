Apartamentos desde $975 en Brooklyn: quiénes pueden solicitar una vivienda antes del 18 de noviembre

Encontrar un apartamento con renta inferior a $1,000 en Nueva York es difícil, pero una convocatoria de vivienda asequible en Brooklyn ofrece esa posibilidad. La lotería de 1058 Pacific Street, también identificada como 1060 Pacific Street, tiene 16 apartamentos disponibles y acepta solicitudes hasta el 18 de noviembre de 2026.

El edificio está en Crown Heights y ofrece un estudio, un apartamento de una habitación y 14 unidades de dos dormitorios. Las rentas mensuales van de $975 a $2,627, según la vivienda y la categoría de ingresos.

La participación se realiza a través de NYC Housing Connect, en la convocatoria oficial del edificio. Solicitar una vivienda es gratuito, pero cumplir los requisitos no garantiza recibir un apartamento: los candidatos seleccionados deben pasar por una revisión de elegibilidad y documentación.

Cuánto cuestan los apartamentos y quiénes pueden aplicar

Las viviendas están destinadas a hogares que califican dentro del 40%, 60% y 80% del ingreso medio del área, conocido como AMI. Este indicador se utiliza para establecer los límites de ingresos del programa.

La convocatoria publica las siguientes opciones:

Crédito: Impremedia

* Los rangos agrupan los distintos tamaños de hogar admitidos. El ingreso máximo permitido cambia según cuántas personas vivirán en el apartamento; no todos los solicitantes pueden utilizar el máximo de cada fila.

Por ejemplo, para el estudio de $975, una persona debe tener ingresos anuales entre $39,875 y $47,520. Para un hogar de dos personas, el máximo aumenta a $54,280.

En los apartamentos de dos habitaciones por $1,169, un hogar de dos personas debe tener ingresos entre $53,658 y $54,280. El máximo asciende a $61,080 para tres personas, $67,840 para cuatro y $73,280 para cinco.

También se aplican límites de activos: $67,840 para las unidades del 40% del AMI, $101,760 para las del 60% y $135,680 para las del 80%. La convocatoria aclara que el ingreso mínimo publicado puede no corresponder a solicitantes con Section 8 u otros subsidios de renta elegibles.

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Dónde están las viviendas y qué ofrecen

El desarrollo se encuentra en 1058 Pacific Street, Brooklyn, NY 11238. Según Housing Connect, es un edificio nuevo de 10 pisos con ascensor, entrada accesible, gimnasio, terraza en la azotea, espacio de trabajo compartido y almacenamiento para bicicletas.

Los apartamentos incluyen lavadora y secadora. El edificio admite una mascota por vivienda, con un límite de peso de 30 libras y otras restricciones que deben consultarse.

La renta publicada no representa necesariamente todo el gasto mensual. El anuncio señala que el inquilino debe pagar la electricidad, incluida la calefacción y el agua caliente eléctricas. Conviene confirmar qué servicios y amenidades tienen cargos adicionales antes de aceptar una unidad.

La convocatoria establece preferencias para un porcentaje de las viviendas: 20% para residentes de Brooklyn Community Board 8 y 10% para empleados municipales o veteranos militares. Estas preferencias no sustituyen los requisitos económicos.

Cómo solicitar un apartamento antes del 18 de noviembre

Para participar por internet, los interesados deben:

Ingresar a la convocatoria oficial de 1058 Pacific Street. Crear una cuenta en Housing Connect o actualizar la existente. Completar los datos de todas las personas que vivirán en la vivienda y los ingresos del hogar. Revisar la tabla correspondiente al tamaño de la familia y presentar la solicitud antes del 18 de noviembre de 2026.

También se puede pedir una solicitud en papel enviando un sobre con la dirección del interesado a:

1060 Pacific Avenue Apartments

C/O Taxace NY LLC

139 Tompkins Avenue

Brooklyn, NY 11206

Debe presentarse una sola solicitud por hogar para esta lotería. Housing Connect advierte que enviar solicitudes duplicadas, o participar por internet y también en papel, puede causar la descalificación.

Si la solicitud resulta seleccionada para revisión, pueden requerirse comprobantes de ingresos, información de cuentas y activos, identificaciones y otros documentos. ACCESS NYC explica que la respuesta puede tardar varios meses y recomienda mantener actualizado el perfil mientras se espera. También ofrece acceso a asistencia gratuita mediante Housing Ambassadors y Ready to Rent.

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