Día de Muertos: canciones famosas para conmemorar este día

El lunes 2 de noviembre se celebra el Día de Muertos, una de las fechas más importantes de México y tradición que en los últimos años ha sido adoptada por muchos más países.

No solo Disney ha sido protagonista en impulsar este día clave en la cultura mexicana, con la película “Coco”, sino que también el sentimiento de la fecha se ha expresado en varias canciones de los artistas latinos más importantes de la industria.

Con el Día de Muertos se honra y conmemora a los seres queridos fallecidos. Esta tradición se basa en la creencia de que sus almas regresan temporalmente al mundo de los vivos para convivir con sus familias.

Lista de canciones para conmemorar el Día de Muertos

“No Estaba Lista (Gaby)” de Poe Leos

Esta canción habla del duelo, los recuerdos de infancia y el amor por quienes ya partieron.

“Desde Que Tú No Estás” de Indy Fontaine

En la canción se expresa la nostalgia y el vacío que deja alguien especial en nuestra vida.

“Nada” de Techy

El vacío emocional y los sentimientos que permanecen después de una ausencia.

“Gigante” de Mon Laferte

La vulnerabilidad, el dolor y la fortaleza que encontramos para seguir adelante.

“Creer que se puede creer” de Enrique Bunbury

La esperanza y la fuerza de seguir creyendo, incluso en los momentos difíciles.

“Eres Mi Nada” de Yuridia

Los recuerdos de un amor que terminó y las emociones que cuesta dejar atrás.

“Cuando Yo Quería Ser Grande” de Vicente Fernández

La infancia, el amor por nuestros padres y los recuerdos que nos acompañan toda la vida.

“El Árbol” de Camilo

Las raíces familiares, los recuerdos y los vínculos que trascienden generaciones.

“NACÍ NECESITÁNDOTE” de Francisca Valenzuela

El amor incondicional y ese vínculo único entre una madre y su hija.

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