Futbolistas se pronuncian sobre accidente de trenes en España: “Cuando hay vidas humanas en juego, lo mínimo que se puede exigir es responsabilidad”

El trágico accidente ferroviario registrado este miércoles en la zona de Urda (Toledo, España), tras la colisión entre dos trenes que obligó a interrumpir el tráfico de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, provocó una oleada de reacciones en el ámbito deportivo.

En ese sentido, destacadas figuras de LaLiga utilizaron sus plataformas digitales tanto para exigir responsabilidades políticas a las autoridades como para canalizar apoyo a las víctimas y personas desaparecidas.

Por un lado, el futbolista Marcos Llorente publicó un duro comunicado en sus historias de Instagram dirigido explícitamente al ministro de Transportes, Óscar Puente, criticando su gestión y su presencia constante en redes sociales en momentos de crisis. “¿No va siendo hora de que dejes de lado Twitter y te centres en el trabajo por el que te pagamos? Cuando hay vidas humanas en juego, lo mínimo que se puede exigir es responsabilidad, seriedad, seguridad y respeto”, enfatizó el jugador, tildando su labor de “un puto desastre”.

La contundente publicación fue difundida y respaldada en redes por futbolistas internacionales como Dani Carvajal, Alex Baena, Álvaro Morata y Thibaut Courtois.

Por otro lado, Fede Valverde, en su condición de capitán del Real Madrid, adoptó una postura de solidaridad y servicio público tras confirmarse la magnitud del suceso. El centrocampista uruguayo envió sus condolencias a las familias de los fallecidos y se puso a disposición de los organismos de emergencia para utilizar el alcance masivo de sus redes sociales en la difusión de información veraz que permita localizar a las personas desaparecidas. Su entorno ratificó la intención de poner su visibilidad al servicio de la comunidad en unas horas cruciales para la búsqueda de afectados.

El último balance oficial de fallecidos en el accidente ferroviario ascendió a 68 y hay más de medio centenar de heridos. El accidente ocurrió a primera hora de la mañana cerca de la estación de la población de Urda, en Toledo, donde chocaron dos trenes, uno de alta velocidad (Ave) de Renfe y un Iryo.

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