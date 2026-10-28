Nueva York puede pagar tu prima de Medicare Parte B: cómo saber si calificas

Las personas con Medicare e ingresos limitados en Nueva York podrían recibir ayuda para pagar la prima de la Parte B, es decir, la cuota mensual de ese seguro médico. Según sus ingresos, también pueden obtener apoyo para cubrir otros gastos de atención.

Qué gastos puede cubrir la ayuda

El Programa de Ahorros de Medicare, conocido como MSP, tiene dos modalidades principales en Nueva York: QMB y QI.

QMB puede pagar las primas de las partes A y B, además de deducibles y coseguros, cantidades que normalmente le corresponde cubrir al paciente por servicios incluidos en Medicare.

Una persona puede tener QMB solamente o combinarlo con Medicaid.

QI cubre únicamente la prima de la Parte B. Para acceder, se necesita tener Medicare Parte A.

Si actualmente te descuentan la prima de la Parte B de tu pago del Seguro Social, recibir esta ayuda permite que ese descuento deje de aplicarse.

Además, Nueva York no establece un límite de ahorros o bienes para QMB y QI.

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Los límites dependen de si solicitas como persona individual o como pareja.

Para evaluar los ingresos, el estado permite descontar $20 mensuales del ingreso bruto, que es el dinero recibido antes de impuestos y otras deducciones.

Para QMB, los límites son:

-Persona individual: $1,836 mensuales de ingresos considerados. Con el descuento de $20, la referencia de ingreso bruto llega a $1,856.

-Pareja: $2,489 mensuales de ingresos considerados. Con ese descuento, la referencia llega a $2,509.

Para QI, las referencias son:

-Persona individual: ingresos considerados inferiores a $2,474 mensuales. Al incorporar el descuento de $20, la cifra publicada es $2,494.

-Pareja: ingresos considerados inferiores a $3,355 mensuales. Con el descuento, la cifra publicada es $3,375.

Por ejemplo, si una persona recibe $1,850 al mes antes de impuestos y otras deducciones, el estado resta $20 y toma en cuenta $1,830 para evaluar su solicitud.

Como esa cantidad está por debajo del límite de $1,836 de QMB, cumpliría el requisito de ingresos de ese programa.

Si recibe $2,400 mensuales, al restar los $20 quedarían $2,380.

Esa cantidad supera el límite de QMB, pero está por debajo del límite de $2,474 de QI, por lo que podría recibir ayuda mediante esta segunda modalidad si cumple los demás requisitos.

En el caso de una pareja, se suman los ingresos de ambos y se descuentan $20 del total mensual, no $20 por persona.

Los límites considerados equivalen al 138% del nivel federal de pobreza para QMB y al 186% para QI.

Son referencias para determinar elegibilidad, no porcentajes de tus ingresos que debas pagar.

Nueva York utiliza límites más amplios que los federales publicados en Medicare.gov. Por eso, conviene revisar los requisitos estatales antes de descartar la ayuda.

Otros beneficios y condiciones

QMB y QI también permiten recibir automáticamente Ayuda Adicional para medicamentos de Medicare Parte D.

Medicare.gov señala que, con esa asistencia, en 2026 no se pagan más de $12.65 por cada medicamento cubierto.

QI requiere presentar una solicitud cada año. Las aprobaciones dependen de los fondos disponibles y del orden de llegada, con prioridad para beneficiarios del año anterior.

Quienes también soliciten Medicaid completo tienen una evaluación distinta. Para 2026, los límites de recursos son $33,038 para una persona y $44,796 para una pareja.

Esos límites no corresponden a QMB y QI.

Cómo solicitar el apoyo

Puedes solicitarlo en línea mediante NY State of Health o conseguir el formulario DOH-4328, disponible en español.

Las solicitudes impresas deben enviarse al Departamento de Servicios Sociales del condado donde vives; en la ciudad de Nueva York interviene la Administración de Recursos Humanos, HRA.

Para consultar requisitos y recibir orientación, llama a la línea de Medicaid: 1-800-541-2831.

El estado evaluará qué modalidad te corresponde.

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