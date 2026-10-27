Nueva York ofrece ayuda para pagar la renta a personas que están en riesgo de perder su vivienda

Las personas y familias de la ciudad de Nueva York que tienen dificultades para pagar la renta pueden recurrir a distintos programas de asistencia. Algunos ayudan a cubrir alquileres atrasados y otros ofrecen apoyo para mantener una vivienda o salir de un refugio.

Ayuda para pagar rentas atrasadas

La Administración de Recursos Humanos de la ciudad, conocida como HRA, ofrece ayudas para cubrir deudas de alquiler a personas solas y familias elegibles.

Pueden solicitarlas inquilinos que todavía tienen la posesión legal de su apartamento.

También pueden pedir información quienes ya fueron desalojados, si el propietario está dispuesto a volver a alquilarles la vivienda.

La asistencia está disponible tanto para quienes reciben Asistencia Pública como para personas que no califican para ese programa.

Para solicitarla, puedes llamar al 311 o visitar NYC 311 en línea y pedir información sobre el Centro de Acceso a Beneficios de HRA que corresponde a tu zona.

Apoyo para continuar en una vivienda

Otro programa es CityFHEPS, que ayuda a personas y familias elegibles a pagar una parte de la renta.

Puede servir tanto a quienes están en riesgo de perder su hogar como a personas sin vivienda que buscan salir de un refugio.

La cantidad y las condiciones dependen de la situación del solicitante.

El programa puede cubrir parte de la renta mensual hasta por cinco años, conforme a sus reglas.

Para solicitar CityFHEPS, quienes enfrentan una crisis de vivienda pueden acudir a Homebase, una red de organizaciones que ayuda a los residentes de los cinco distritos a encontrar apoyo.

Homebase también ofrece orientación para prevenir desalojos, solicitar beneficios públicos y recibir asistencia financiera de emergencia.

No es necesario esperar a que exista un caso en la corte de vivienda para pedir ayuda.

Un fondo para situaciones de emergencia

El Fondo de Prevención de la Falta de Vivienda ofrece asistencia financiera de emergencia a hogares de bajos ingresos que tienen rentas atrasadas y están en riesgo inmediato de quedarse sin hogar, cuando no pueden obtener suficiente ayuda mediante otros programas.

La ciudad señala que el hogar debe cumplir estas condiciones:

-Tener ingresos anuales de entre $15,000 y $30,000.

-Enfrentar una petición de desalojo ya presentada.

-Tener capacidad para pagar la renta en el futuro.

Para consultar sobre este fondo, puedes llamar a la línea de prevención de desalojos de Coalition for the Homeless al 212-776-2039 o a The Bridge Fund al 646-742-1465.

Coalition for the Homeless está en 129 Fulton Street, New York, NY 10038. The Bridge Fund se encuentra en 271 Madison Avenue, oficina 907, New York, NY 10016.

Asistencia legal gratuita

Los inquilinos que enfrentan un desalojo en la corte de vivienda pueden buscar ayuda legal gratuita y confidencial.

Los servicios están disponibles sin importar la situación migratoria. La representación completa está sujeta a requisitos de elegibilidad.

Para consultar qué apoyo corresponde a tu caso, llama al 311 y pregunta por la línea de ayuda para inquilinos.

También puedes revisar la página de asistencia legal de la ciudad.

Los propietarios e inquilinos que enfrentan una ejecución hipotecaria también pueden buscar orientación y ayuda legal mediante el Center for New York City Neighborhoods.

También se recomienda contactar al 311 para obtener asistencia.

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