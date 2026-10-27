Adultos mayores pueden congelar su renta en Nueva York: estos son los requisitos

Los inquilinos de 62 años o más que cumplan ciertas condiciones pueden solicitar a la ciudad de Nueva York que congele su renta. El programa SCRIE busca protegerlos de futuros aumentos y ayudarles a permanecer en su vivienda.

Cómo funciona SCRIE

La Exención de Aumento de Renta para Adultos Mayores, conocida como SCRIE, permite que los participantes aprobados continúen pagando su renta congelada aunque el propietario aplique un aumento.

El propietario recibe un crédito en los impuestos de la propiedad para cubrir la diferencia entre la renta congelada y la nueva cantidad.

Los solicitantes no necesitan el permiso del dueño para pedir la ayuda. Tampoco están obligados a presentar una declaración de impuestos para calificar.

Quiénes pueden solicitar la ayuda

El programa está dirigido a residentes de la ciudad de Nueva York que tengan 62 años o más y cumplan todos los requisitos económicos y de vivienda.

Los ingresos anuales combinados de las personas que viven en el hogar no deben superar $50,000.

Además, según ACCESS NYC, el solicitante debe gastar más de una tercera parte de sus ingresos mensuales en renta.

Por ejemplo, si los ingresos del hogar son de $3,000 al mes, una tercera parte equivale a $1,000. Para cumplir esa condición, la renta tendría que superar $1,000 mensuales.

El nombre del solicitante debe aparecer en el contrato de alquiler. En un desarrollo Mitchell-Lama, puede aparecer en el certificado de participación de la vivienda.

Qué tipo de vivienda califica

No todos los alquileres participan.

La ayuda está disponible para quienes viven en ciertos apartamentos con renta estabilizada o controlada, donde existen reglas que limitan los aumentos o regulan el alquiler.

También pueden calificar residentes de hoteles con renta regulada, unidades de ocupación individual y determinados edificios de vivienda asequible, incluidos desarrollos Mitchell-Lama, HDFC, de dividendos limitados y de compañías de redesarrollo.

Si no sabes si tu vivienda participa, puedes llamar al 311 y preguntar por SCRIE.

Qué documentos necesitas

Al solicitar el beneficio, debes entregar copias de documentos que comprueben tu identidad y edad.

También necesitas comprobar dónde vives y cuánto pagas de renta, con documentos o contratos anteriores y actuales.

La ciudad pide además pruebas de los ingresos tuyos y de las demás personas que vivieron en el hogar durante el año anterior a la solicitud.

Cómo presentar la solicitud

Para una primera solicitud ante el Departamento de Finanzas, puedes usar el portal para inquilinos de Nueva York. También puedes pedir ayuda mediante una cita virtual.

Si prefieres hacerlo por correo, imprime y completa la solicitud o llama al 311 para pedirla. Envía el formulario firmado y las copias de tus documentos a:

Rent Freeze Program – SCRIE

P.O. Box 3179

Union, NJ 07083

También puedes acudir a un centro de asistencia del Departamento de Finanzas; podría ser necesario hacer una cita.

Solicitudes para edificios supervisados por HPD

Los residentes de determinados desarrollos Mitchell-Lama, HDFC o de compañías de redesarrollo deben consultar con el Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda, conocido como HPD, sobre el trámite que corresponde a su edificio.

Para los desarrollos supervisados por HPD, la solicitud puede enviarse a SCRIE@hpd.nyc.gov o por correo a HPD SCRIE Unit, 100 Gold Street, 7th Floor, New York, NY 10038.

Para preguntas, llama al 212-863-8494.

Para mantener la renta congelada, los beneficiarios deben renovar la ayuda cuando termine su periodo de cobertura.

Las personas con dificultades auditivas pueden llamar al número TTY 212-639-9675.

Sigue leyendo:

– Nueva York puede congelar la renta de inquilinos con discapacidad: cómo solicitar la ayuda

– Nuevas tarjetas EBT con chip se darán a Nueva York para proteger beneficios SNAP

– Seguro Social enviará pagos de hasta $994 el viernes: ¿quiénes lo reciben?