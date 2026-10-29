General de alto rango es destituido del Estado Mayor Conjunto del Pentágono

El teniente general Brett Sylvia abandonó su cargo de forma repentina a principios de esta semana y pasó a retiro del Ejército de los Estados Unidos de manera inmediata, de acuerdo con la información suministrada por dos fuentes familiarizadas con la situación.

Durante los últimos 11 meses, Sylvia ejerció funciones como Director de Estrategia, Planes y Política. Esta oficina, identificada en la jerga militar como J-5, asume la responsabilidad de estructurar toda la planificación estratégica a largo plazo, informó ABC News.

Institucionalmente, la J-5 es catalogada como una de las áreas más críticas del Estado Mayor Conjunto, con un nivel de relevancia similar al de la Dirección de Operaciones (J-3), la cual ejecuta las misiones militares. Según precisó una de las fuentes consultadas, el oficial fue apartado del puesto por una falta de confianza.

Como constancia de esta modificación interna, la plataforma digital del Estado Mayor Conjunto actualizó sus registros. A principios de semana, el sitio web mantenía a Sylvia como director de la oficina de planificación. Actualmente, el portal únicamente exhibe el nombre del subdirector de la instancia, el general de división Mark H. Slocum.

Cambio en la versión oficial

La remoción del oficial coincide con la gestión del actual secretario de Defensa, Pete Hegseth. Sin embargo, una de las fuentes indicó que aún no se ha esclarecido si la orden de destitución provino directamente de Hegseth o si fue autorizada por el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto.

Inicialmente, un portavoz del Estado Mayor Conjunto publicó un texto para expresar su “más profundo agradecimiento” por el servicio “distinguido” prestado por Sylvia, señalando que le deseaban “lo mejor a él y a su familia”. Posteriormente, la agencia gubernamental rectificó la información.

“Retiramos nuestra declaración anterior sobre este asunto de personal”, sostuvo el texto. “Tras una revisión más exhaustiva, determinamos que la declaración no reflejaba adecuadamente todas las circunstancias. Por respeto al militar y al proceso de personal en curso, no haremos más comentarios”.

Antecedentes recientes de jubilaciones

Este movimiento representa el caso más reciente de oficiales removidos. En 2025, el teniente general Joseph “JP” McGee, predecesor inmediato de Sylvia en la J-5, también dejó sus funciones en octubre. McGee poseía una nominación de la administración de Joe Biden para dirigir el Estado Mayor Conjunto, postulación que la administración de Donald Trump no renovó. Al carecer de vacantes disponibles para generales de tres o cuatro estrellas, McGee procedió a jubilarse.

De manera similar, el teniente general Douglas Sims, exdirector del Estado Mayor Conjunto que proyectaba recibir su cuarta estrella, culminó su carrera militar mediante una jubilación anticipada el año pasado.

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