Juez rechaza intento de Trump de apartar 20,000 votos por correo en California

Un tribunal estadounidense rechazó formalmente la solicitud presentada por la Administración de Donald Trump para aislar más de 20,000 votos postales en el estado de California. El objetivo de esta medida gubernamental era comprobar de manera individual la nacionalidad de los votantes antes de computar las respectivas boletas electorales.

El juez a cargo del caso, David O. Carter, emitió una resolución judicial bloqueando la iniciativa impulsada por el Departamento de Justicia. Según el dictamen, implementar esta separación documental durante el periodo de votación anticipada “causaría estragos” en toda la logística electoral.

El juez magistrado determinó que la acción compromete la jurisdicción del estado para administrar sus propios comicios y amenaza la participación de ciudadanos habilitados, apoyándose en listados que podrían presentar datos erróneos, informó EFE.

Origen de la demanda federal

La demanda fue introducida el pasado 15 de octubre por el Departamento de Justicia, trabajando de forma conjunta con el Departamento de Seguridad Nacional. Ambas instituciones gubernamentales elaboraron un registro identificando a más de 20,000 individuos como presuntos electores no ciudadanos. Mediante este recurso, la Administración exigió a las autoridades electorales californianas retener esas papeletas para auditar el estatus legal de cada elector previo a su inclusión en el conteo oficial.

Las autoridades de California se opusieron firmemente a la orden argumentando deficiencias operativas y cuestionando la fiabilidad del listado federal. El sistema de escrutinio utilizado desvincula físicamente la boleta de su sobre de identificación original para asegurar el voto secreto. Debido a este procedimiento estándar, apartar sufragios específicos una vez procesados resulta materialmente complejo y generaría graves episodios de incertidumbre en el recuento general de los votos.

Impacto logístico en los comicios en curso

La decisión de Carter subraya que ejecutar la petición federal originaría alteraciones directas e inmediatas en un proceso que ya está en plena marcha. El fallo resalta el riesgo de demoras procesales y un consecuente efecto disuasorio sobre el electorado.

La demanda forma parte de las acciones del Ejecutivo dirigidas a incrementar la fiscalización de los procesos de votación antes de la renovación del Congreso estadounidense del 3 de noviembre.

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