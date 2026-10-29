Juicio de Russell Brand: el actor y su esposa testifican en Londres

El pasado 12 de octubre, dio inicio el juicio penal contra Russell Brand en Londres, Inglaterra. Tras la elección del jurado, han comenzado a tener lugar las audiencias y las testificaciones de los involucrados. Esta semana habrían subido al estrado Brand y su esposa, Laura Gallacher.

La fiscalía de Londres ha calificado al excomendiante como un “depredador sexual despidado”, pero al subir al estrado este jueves 29 de octubre, Gallacher ha asegurado que es un “esposo increíble” y un “padre maravilloso”. Hay que recordar que Brand y Gallacher se casaron en el 2017 y tienen tres hijos.

Russell Brand y Laura Brand están casados desde el 2017. Crédito: Alberto Pezzali | AP

Según una publicación de “Sky News”, la esposa de Brand declaró: “Tenemos una relación y un matrimonio muy honestos, francos y claros… nuestra relación siempre se ha basado en la honestidad”.

El excomendiante de 51 años está enfrentando tres cargos de violación, tres de agresión sexual y uno de intento de agresión sexual. Está siendo demandado por seis mujeres, quienes aseguran que fueron atacadas por Brand entre 1999 y 2009.

Cuando Brand subió al estrado el miércoles 28 de octubre, negó todas las acusaciones. Alegó: “A medida que me volví más exitoso y famoso, me sentí muy cómodo permitiendo que eso facilitara el acceso sexual, lo cual, estoy de acuerdo contigo, fue un error”.

También agregó: “Reconozco que he sido un hombre muy decidido y centrado… Con las mujeres —por supuesto, que es el tema de mi juicio— he sido persuasivo, seductor, suplicante y coqueto, y he dedicado gran parte de mi vida a lo que ahora parece ir más allá de la imprudencia, la infidelidad y la idiotez”.

Al mismo tiempo que asegura ser inocente, también reconoció ante el jurado que algunas conductas del pasado han sido “erróneas en retrospectiva”.

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