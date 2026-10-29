La producción cinematográfica en Nueva York aumenta: ¿cuál es la razón?

La ciudad de Nueva York es una de las protagonistas en cientos de producciones de Hollywood. Sus calles son conocidas por miles de personas alrededor del mundo, aunque nunca la hayan visitado. Pese a eso, la industria del cine en la ciudad se ha visto afectada en los últimos tres años, pero parece que están viendo una luz y las cifras han comenzado a aumentar.

Esta semana, “Deadline” compartió un reportaje en el que explican el aumento de la producción cinematográfica en la ciudad. Esto es también motivo de noticia porque Los Ángeles, California, pareciera ir a peor en lugar de mejorar.

Un nuevo comisionado de cine y procesos más rápidos

La historia de este aumento podría dar inicio con el nombramiento de Rafael Espinal como comisionado de cine de la ciudad de Nueva York en febrero de este año. Fue nombrado por el alcalde Zohran Mamdani.

En una conversación con “Deadline”, Espinal explicó que la mejoría se veía venir desde finales del 2025, antes de que él fuera nombrado comisionado. Sin embargo, también asegura que, pese a pensar que todo mejoraría, no esperaba que fuera a este nivel.

En el reportaje también se destaca que durante estos meses también se han mejorado muchas de las condiciones que llevan a un proyecto a grabar o no en una ciudad.

Se dice que, bajo la dirección de Espinal, hay una comunicación más fluida entre las agencias municipales y las empresas productoras que logran que la tramitación de permisos sea más rápida. También se ha impulsado un incentivo fiscal mejorado, el cual se posiciona como uno de los mejores de todo Estados Unidos.

Estas mejoras también tienen que ver con el presupuesto para el año fiscal 2026, que fue aprobado por la gobernadora Kathy Hochul. En este presupuesto se incluyeron los incentivos a la producción que estarán vigentes hasta el 2036.

¿Por qué se dice que hay una mejora en el sector?

La Oficina de Medios y Entretenimiento de la Alcaldía asegura que los proyectos cinematográficos en la ciudad han aumentado considerablemente durante este año y afirman que los estudios de grabación en Nueva York están llenos.

Por otro lado, la plataforma de datos ProdPro ha registrado que el gasto en producción en Nueva York superó al del resto de ciudades en Estados Unidos.

“Deadline” también conversó con Doug Steiner, presidente de Steiner Studios, donde se han grabado proyectos importantes como la serie “The Diplomat”, disponible en Netflix, y “Disclosure Day”, la película estrenada este año por Steven Spielberg. Él ha sido testigo de este aumento, por eso, declara: “El trabajo volvió casi todo de golpe, a la vez. Estamos acostumbrados a que las cosas se desarrollen de forma más escalonada, con cada persona en una etapa diferente del ciclo de producción, lo que facilita el trabajo en el estudio. Y ahora lo tenemos todo a la vez, así que tardaremos un poco en organizarnos”.

Hay que recordar que durante los últimos años también se ha estado hablando de una crisis del sector en Los Ángeles, California, pues han surgido muchos obstáculos para las productoras. Se dice que no hay beneficios y que muchos proyectos deciden trasladarse a otros estados para lograr que todo sea más económico.

Sigue leyendo:

• Revelan las consecuencias que podría tener la salida de Paramount de Los Ángeles

• California lanza nueva estrategia para detonar la industria del cine y la televisión