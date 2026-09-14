Revelan las consecuencias que podría tener la salida de Paramount de Los Ángeles

Se ha difundido información de un informe hecho por Angeles Economic Development Corporation en el que se evalúan las consecuencias que podría generar la salida de Paramount Skydance de Los Ángeles, California.

Hay que recordar que hace un mes se informó que el CEO de Paramount, David Ellison, había amenazado con llevarse de Los Ángeles la sede principal del conglomerado si no le dejaban seguir con el proceso de compra de Warner Bros. Discovery.

En el informe, cuya copia fue publicada en “Politico”, dice: “Como mínimo, trasladar la sede central de Paramount y otras operaciones fuera de California resultaría en la pérdida de entre 2,750 y 5,550 empleos en California en todos los sectores y pérdidas de entre $1,010 y $2,030 millones de dólares en producción económica entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de septiembre de 2031”.

Esta publicación solo avalaría las declaraciones dadas por la alcaldesa Karen Bass hace semanas. Luego de que se informara el posible traslado de Paramount, Bass invitó al fiscal Rob Bonta y a los ejecutivos de Paramount a llegar a un acuerdo sobre el caso antimonopolio que enfrentan.

La alcaldesa de Los Ángeles expresó su preocupación, alegando que “la continua incertidumbre no es buena para los trabajadores, ni para las producciones, ni para el futuro de esta industria. Demasiadas producciones en Los Ángeles están paralizadas, lo que significa que los angelinos se han quedado sin trabajo y no están cobrando”.

¿Por qué Paramount evalúa su salida de Los Ángeles?

Esta posibilidad surgió tiempo después de que el fiscal general de California, Rob Bonta, junto con otros fiscales, presentara una demanda en contra del conglomerado alegando que la compra de Warner Bros. Discovery estaría en contra de la ley antimonopolio de Estados Unidos.

Tiempo después, la jueza Araceli Martínez-Olguín anunció que el juicio para evaluar el caso comenzará el martes 2 de marzo de 2027; esto lleva a retrasar mucho más el cierre de la transacción que Paramount logró pautar en enero de este año.

Que se retrase el cierre de esta transacción no solo deja en incertidumbre a los cientos de trabajadores en ambos conglomerados, además del retraso en el desarrollo de algunas producciones, sino que también afecta económicamente a Paramount.

Según fuentes relacionadas con la transacción, en las negociaciones de inicio de año se acordó que la empresa de Ellison tendrá que pagar $650 millones de dólares a los accionistas de Warner Bros. Discovery por cada trimestre adicional en que la compra permanezca sin concluir.

Es por eso que esperar hasta marzo del año que viene será negativo para la empresa, y por eso esperan llegar a un acuerdo con Bonta y evitar llegar a la fecha de inicio del juicio. Por ahora, Bonta se ha mostrado interesado en conversar, pero le exige a Paramount “actuar con sinceridad y buena fe”.

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